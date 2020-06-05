Українські кінематографісти подбали і про маленьких кіноманів, тому за останні роки підготували для них цікаві пригодницькі комедії, які неодмінно сподобаються всій родині. Які стрічки варто переглянути на вихідних – дізнавайтесь у добірці.

Журналісти LifeStyle 24 підібрали цікаві новинки, які вийшли у прокат за останні 7 років. Тому пропонуємо вам обрати українську стрічку, що ідеально підійде для сімейного вікенду з дітьми.

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"Дронині Мандрони"

Рік виходу – 2020

Вікові обмеження – немає

Актори: Степан Кравець, Захарій Савєльєв, Аня Копйова, Поліна Локотош, Даня Хіменко, Вероніка Рева, Сашко Казаков, Даня Павлов

Фільм "Дронині Мандрони" – це легка музична комедія про 11-річного хлопчика на прізвисько Дроня. Він мріє стати успішним програмістом та здобути стипендію на навчання в університеті. Але замість омріяного шляху до слави він потрапляє у літній табір. Саме там Дроня переконується, що культура України – це не тільки параграфи у книзі, а друзі є не тільки в соцмережах.

Дивіться трейлер до фільму "Дронині Мандрони": відео

"Фокстер і Макс"

Рік виходу – 2019

Вікові обмеження – немає

Актори: Богдан Козій, Віталія Турчин, Томаш Освєчінскі, Максим Самчик, Роман Халаїмов, Дар’я Полуніна, Макс Родіонов, Влад Мамчур, Анастасія Матешко

Цей український фільм вже підкорив експертів. "Фокстер і Макс" здобув перемогу на церемонії "Золота Дзиґа" та отримав чимало схвальних відгуків від кіноманів.

У центрі сюжету – історія школяра Макса, який дуже невпевнений та потрапляє у чимало пригод. Одного разу він знаходить балончик з фарбою та малює на стіні собаку. Виявляється, це нанотехнологія, яка допомагає робити роботів майбутнього, відтак суперпес оживає, а Макс отримує безліч неприємностей. За розробкою влаштовують справжнє полювання, тому школяр зі своїм чотирилапим другом тепер мають захищатись.

Дивіться трейлер до фільму "Фокстер і Макс": відео

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"Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво"

Рік виходу – 2020

Вікові обмеження – 12+

Актори: Костянтин Лінартович, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Володимир Задніпровський, Діана Розовлян, Арам Арзуманян

За сюжетом, козак Семен не боявся жодних ворогів на полі бою. Однак настав час, коли йому довелось зіткнутись зі справжнім Нечистим. До пекла ніколи не потрапляли козаки, бо вони віддавали своє життя за інших та отримували прощення за гріхи. Однак першим туди завітав Семен і тепер має зробити все для того, аби знайти вихід із ситуації.

Дивіться трейлер до фільму "Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво": відео

"11 дітей з Моршина"

Рік виходу – 2019

Вікові обмеження – немає

Актори: Володимир Горянський, Гарік Корогодський, Олександр Скічко, Олена Лавренюк, Ольга Фреймут

Українське містечко Моршин засноване на місці падіння метеорита та має поклади металу осмію. Це ніяк не дає спокою аферистці Сніжані. Вона придумує хитрий план, як заволодіти покладами, однак на її шляху несподівано стають 11 дітей, готові захищати свій край.

Це фільм для дітей, від якого не варто чекати надскладного сюжету чи ефекту від перегляду. Якщо вашій дитині подобаються такі комедії, також радимо переглянути "Пригоди S Миколая" та "Тільки диво".

Дивіться трейлер до фільму "11 дітей з Моршина": відео

"Сторожова застава"

Рік виходу – 2017

Вікові обмеження – 6+

Актори: Даниїл Каменський, Єва Кошова, Роман Луцький, Олег Волощенко, Олександр Комаров, Георгій Дерев'янський, Слава Красовська, Наталія Сумська, Єржан Нуримбет

Хлопчик Вітько випадково потрапляє у минуле під час сонячного затемнення. Тоді Київська Русь боролась зі злом за виживання. У розпал війни Вітько може стати рушійною силою на боці добра, адже у нього є магічний камінь, що дає потужну силу. Тому хлопець стає поряд з богатирями за боротьбу проти чорно магії.

Дивіться трейлер до фільму "Сторожова застава": відео

"Іван Сила"

Рік виходу – 2013

Вікові обмеження – немає

Актори: Дмитро Халаджі, Василь Вірастюк, Віктор Андрієнко, Ольга Сумська, Ігор Письменний, В'ячеслав Гіндін, Іванна Сахно

Прототипом головного героя став силач Іван Фірцак, який у 1928 році став найсильнішою людиною світу. Однак на піку своєї популярності чоловік розірвав усі контракти та повернувся до України. Кінострічка покаже захопливу історію силача, який не зраджував своїм принципам та залишався людяним.

Дивіться трейлер до фільму "Іван Сила": відео