Чимало кіноманів впевнені, що знайти якісні комедії, та ще й у вітчизняній кіноіндустрії, фактично неможливо. Журналісти LifeStyle 24 переконані у зворотному: українські фільми щороку дивують глядачів курйозними сюжетами.

В останні дні червня пропонуємо провести вечір з хорошим гумором та українським кіно. 24 канал підібрав 6 серіалів та фільмів, знятих в Україні, які без сумніву вас розвеселять.

Не пропустіть 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн

"Мої думки тихі"

Рік виходу – 2019

Актори: Ірма Вітовська, Андрій Лідаговський

Це чудова комедія, яку вже встигли вподобати тисячі поціновувачів якісного кіно. Фільм розповідає про молодого звукорежисера Вадима, який прагне отримати роботу за кордоном, однак щоразу зазнає невдачі. Та все ж хлопцю таланить і він має шанс виїхати до Канади. Все, що потрібно зробити – записати звуки українських тварин у Карпатах. І це було б надто простим завданням, якби в мандрівку з ним не вирушила його мама.

Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео

"Спіймати Кайдаша"

Рік виходу – 2020

Актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина

Серіал "Спіймати Кайдаша" став одним із найрейтинговіших проєктів на українському телебаченні. У 12 епізодах автори стрічки показали: а що якби знаменита сім'я Кайдашів жила у ХХІ столітті? І відповідь очевидна: була б порція хорошого гумору.

За сюжетом, Марія та Омелько одружують своїх синів. Та, мабуть, жодна дівчина не могла б догодити цій норовливій свекрусі. Попри курйозні витівки Кайдашихи та її невісток у серіалі також порушують важливі теми – війни, конфлікту батьків і дітей.

Дивіться трейлер до серіалу "Спіймати Кайдаша": відео

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"Гуцулка Ксеня"

Рік виходу – 2019

Актори: Варвара Лущик, Максим Лозинський, Ігор Цишкевич, Катерина Молчанова, Олів'є Бонжур, Олег Стефан

Фільм "Гуцулка Ксеня" є комедійним мюзиклом, знятим за мотивами знаменитої оперети Ярослава Барнича. За сюжетом стрічки, у 1939 році в Карпати повертається син родини емігрантів Яро. Та його візит не є випадковим: батько залишив хлопцю у спадок мільйони доларів, але озвучив головну вимогу – парубок має одружитись зі свідомою гуцулкою. Тому Яро і приїхав на Батьківщину в пошуках кохання. Та залицяння до українок не спрацьовують, а серце хлопця полонить непідступна Ксеня.

Дивіться трейлер до фільму "Гуцулка Ксеня": відео

"Громада"

Рік виходу – 2019

Актори: Юлія Шугар, Павло Тупиков, Артур Логай, Антон Соловей, Владислава Гаркуша, Володимир Пітерів, Тетяна Юрікова

У молодіжному ситкомі "Громада" головна героїня – Аліса. Ініціативна дівчина здобула освіту в Європі та повернулась до України не з порожніми руками. Вона отримала грант на облаштування занедбаного заводу в молодіжний центр. Та Аліса повинна тут знаходити спільну мову з байдужими українцями та хитрими чиновниками, які й самі мають плани на грант. І без курйозів в цій історії, звісно, не обійдеться.

Дивіться 1 серію ситкому "Громада": відео

"Скажене весілля"

Рік виходу – 2018

Актори: Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Юрій Горбунов

Комедія "Скажене весілля" зуміла підкорити український прокат. А все тому, що в цій стрічці гумористичний сюжет поєднали з неймовірним зірковим складом. Юрій Горбунов, Потап, Монатік та Олег Винник – це далеко не всі шоумени, які з'являться в яскравій комедії.

У центрі сюжету – звичайна українська сім'я Василя Середюка. Чоловік працює директором краєзнавчого музею та залюбки допікає всім працівникам, звинувачуючи їх в неробстві. Та спокійні будні головного героя завершуються, коли його донька Катя повертається додому з навчання у Франції. З батьками вона знайомить свого нареченого – кардіохірурга Франсуа. Темношкірий європеєць – не той зять, про якого мріяв Василь Середюк, тому він робить все для того, щоб весілля не відбулось.

Стрічка настілки сподобалась глядачам, що її продовжили на 2 частину.

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"Припутні"

Рік виходу – 2017

Актори: Дмитро Хом’як, Ніна Набока, Олена Узлюк, Юля Врублєвська

Звичайний таксист Юра підбирає на околиці Ніжина пасажирів. Довгоногій Свєтці та її сварливій мамі Людмилі треба поїхати в село Припутні, щоб провідати бабусю. Та головний герой кілька разів пошкодує, що зупинив авто та підібрав незнайомок, адже нескінченний день, сповнений курйозними пригодами, може назавжди змінити його.

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