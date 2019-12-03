Нові деталі секс-скандалу принца Ендрю: реакція Букінгемського палацу

Днями ймовірна жертва представника королівської родини дала компрометуюче інтерв'ю для телеканалу BBC. Вона детально пригадала першу зустріч з сином Єлизавети ІІ і закликала суспільство прийняти її позицію. Натомість королівська родина вкотре спростувала всі звинувачення.

Вірджинія Джуффре нещодавно розповіла правду про сексуальне рабство, у якому її утримував американський фінансист Джеффрі Епштейн. Вона протягом години спілкувалася з журналістами телеканалу, в ефірі якого давав інтерв'ю принц Ендрю кілька тижнів тому. Жінка розповіла, що у віці 17 років була змушена вступати в інтимні стосунки з членом королівської родини.

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Вірджинія Джуффре зізналася, що з герцогом Йоркським вона вперше познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді сексуальний злочинець відправився з нею до Лондона, аби презентувати своєму товаришеві. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу "Tramp", де принц зумисне замовив для неповнолітньої горілку та запросив на танець. Після цього вони поїхали в будинок подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

В машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю те ж, що я робила для Джеффрі. І мені просто стало погано,

– розповіла Джуффре.

Change of timing for next week’s @BBCPanorama, as the programme is now an hour long. The Prince and the Epstein Scandal will now air at 9pm on @BBCOne on Monday 2 December. pic.twitter.com/bzKsLLO2iA — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 27 листопада 2019 р.

Жертва стверджує, що після цього вона зайнялася сексом з герцогом Йоркським. І оприлюднює Вірджинія цю історію, аби суспільство не ідеалізувало і надмірно не захоплювалося королівською родиною, яка має свої пороки і заплющує очі на порушення особистої свободи.

Це був жахливий час! Найстрашніший за все моє життя. Я піддалася насильству з боку представника королівської сім'ї. Я не могла зрозуміти, як вищі кола, впливові люди цього світу, які керують країнами, можуть допускати таке! І не тільки допускати, але і брати участь в цьому,

– висловилася ймовірна жертва.



Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / BBC

На компрометуюче інтерв'ю Букінгемський палац відреагував моментально. Королівська родина поспішила спростувати слова жінки.

Цілковито заперечується, що герцог Йоркський мав будь-які сексуальні контакти або стосунки з Вірджинією Робертс Джуффре. Будь-які заяви про зворотне є помилковими і необгрунтованими,

– оголошено в офіційному повідомленні.

Також в коментарі висловлено співчуття всім жертвам Джеффрі Епштейна та прикрість їхнього з принцом Ендрю партнерства. А подібні дії свого колишнього товариша герцог вважає неприпустимим посяганням на людську гідність.

Герцог глибоко співчуває тим, хто постраждав. Він сподівається, що з часом вони зможуть повернутися до нормального життя. Герцог готовий надати допомогу правоохоронним органам у проведенні розслідувань, якщо виникне потреба. Герцог уже заявив, що не помічав, не ставав свідком і не підозрював про таку поведінку з боку Джеффрі Епштейна,

– зауважили представники королівської родини.