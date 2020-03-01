Фільми березня: що подивитися в кіно у перший місяць весни

"Ви повинні це побачити!", – саме цю фразу ми хочемо прокричати, коли дивимося на список березневих прем'єр. Не будемо приховувати, що загалом кінематограф вразить своїх фанатів понад двадцятьма новими картинами, проте редакція LifeStyle 24 обрала сім, на нашу думку та згідно з запитами любителів даного мистецтва, найочікуваніших та найбільш вартісних фільмів.

Не зраджуючи традиціям, вибір для глядача, що прийшов в кінотеатр, буде доволі складним, але водночас лояльним. Складним – бо новинок від кіногігантів буде багато, а лояльним – бо кожен зможе підібрати щось на свій смак.

Цікаво: Фільми 2020 року, які не можна пропустити

На фанатів українського гумору чекатиме вітчизняна комедія "Побачення в Вегасі", для любителів "полоскотати собі нерви" підготували хоррор "Тихе місце 2", а для найменших відвідувачів кінотеатру Disney та Pixar зняли надзвичайно захопливий мультфільм "Уперед". Тож, вмощуйтеся зручніше і запрошуємо до перегляду трейлерів вищеперерахованих стрічок.

Прем'єри березня

"Уперед" (Onward)

Феєричне відкриття березневих прем'єр представники українських кінотеатрів довірили творінню від Disney та Pixar. Тож, готуйтеся заглибитися в магічний світ і разом з героями прожити їхню неповторну історію.

Найцікавішим моментом у створенні мульта "Уперед" було зародження ідеї. Концепція картини прийшла до режисера і сценариста проєкту Дена Скенлона в особливий для нього момент. Передісторія: батько Дена Скенлона помер, коли йому був всього лише 1 рік, а його братові – три. Тому, якби не фото, він не пам'ятав би його взагалі. Втім, будучи вже дорослим, він почув голос батька на аудіозаписі. У той самий момент до нього прийшла ідея створити мультфільм "Уперед", головними героями якого постають два ельфи, ніби Ден та його брат.



Постер до мультфільму "Уперед" / IMDb

Жанр: фентезі, драма, комедія, пригоди, сімейний

Рейтинг IMDb: 6,7

Світова прем’єра: 18 лютого

Прем’єра в Україні: 5 березня

Сюжет: У магічному світі, що сповнений чудес і магії, живуть двоє братів-ельфів. Однак з часом їхнє перебування у комфортному середовищі дещо змінилося, адже світ не стоїть на місці. Навіть чудернацькі створіння, які мають окреме місце на планеті відчувають на собі зміни, з якими щодня стикаються звичайні люди. Для братів-ельфів поява телефонів, машин та інших сучасних пристроїв – щось надзвичайне та незвідане. Тому вони вирушають у довгу подорож на своєму старому фургончику, під час якої планують знайти відповіді на всі питання і знайти батька, який давно загинув.

Уперед: трейлер українською онлайн

"Емма" (Emma)

Нарешті в українському прокаті з'явиться довгоочікувана екранізація всесвітньо відомого роману Джейн Остін з однойменною назвою. Твір англійської письменниці став джерелом натхнення для багатьох представників кіноіндустрії. За його мотивами було створено 5 театральних постановок, 3 повнометражних фільми та 8 серіалів. Фільм "Емма" 2020 року стане четвертою стрічкою, яка поповнить категорію "кіно" за участю головної героїні роману.

Головні ролі у фільмі "Емма" зіграли Аня Тейлор-Джой, Міа Гот, Білл Наї, Джош О'коннор і Джонні Флінн.



Постер до фільму "Емма" / IMDb

Жанр: драма, комедія, екранізація

Рейтинг IMDb: 6,8

Світова прем'єра: 18 лютого

Прем'єра в Україні: 5 березня

Сюжет: Події розгортаються при дворі багатої жінки, власниці розкішного маєтку Хартфілд та просто красуні Емми Вудхаус. Її харизма дозволяє їй впливати на життя інших, а вона залюбки цим користується та вирішує долі інших замість них самих. Вона засватала усіх холостяків та самотніх подруг, однак сама досі незаміжня. Якось до її рук потрапила, мабуть, найскладніша ситуація – її товаришка Гаррієт Сміт не надто багата, не має освіти і походить з невідомої сім'ї. Проте Емма запевняє дівчину, що та заслуговує на впливового та заможного чоловіка. Гаррієт не вийшла заміж за фермера, який кохає її до нестями, надіючись на шлюб з містером Елтоном. Тільки його, на жаль чи на щастя, не цікавить "сіра мишка" Сміт. Він хоче потрапити в серце багатої та красивої Емми.

Емма: трейлер українською онлайн

"Побачення у Вегасі"

У березні поціновувачі кіномистецтва отримають можливість переглянути не лише новенькі американські картини, але й якісну українську комедію – "Побачення у Вегасі". Так зване роуд-муві або дорожнє кіно українська команда знімала не лише в Україні, але й у пустелях Невади, що в Сполучених Штатах Америки. Ну, і, окрім українських артистів, до зйомок долучили закордонних знаменитостей, серед яких Ерік Робертс та Вадим Галигін.

Головні ролі у стрічці зіграли Оля Полякова, Марина Д'яконенко, Нікіта Бичков-Андрієвський, Володимир Остапчук, Вадим Галигін, Михайло Кукуюк, Вова зі Львова та Ерік Робертс.



Оля Полякова у фільмі "Побачення у Вегасі" / Фото з відкритих джерел

Жанр: комедія

Прем'єра в Україні: 5 березня

Сюжет: Події розгортаються навколо двох менеджерів рекламних агентств – Артема та Оксани, які зустрілися під час відрядження. Кожен з них летить до Лас-Вегаса з метою підписати контракт з дуже важливим клієнтом.

Артем – харизматичний чоловік, якому без зайвих зусиль вдається вмовляти людей робити те, що йому потрібно. Оксана – теж непроста дівчина з такими ж задатками, яка летить в американське місто, аби провести презентацію клієнтові. Після того, як Артем дізнається, що у його нової знайомої така ж мета, як у нього, він вирішує перешкодити їй усіма можливими способами. Їх обох знімають з рейсу і тепер перед ними нова місія – дістатися з Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса і випередити суперника.

Побачення у Вегасі: трейлер українською онлайн

"Бладшот" (Bloodshot)

Улюбленець мільйонів, зірка легендарної франшизи "Форсаж", Він Дізель, незабаром з'явиться на великому екрані в образі надлюдини. Він зіграє головну роль у фільмі "Бладшот", який стане першим фільмом у майбутньому кіновсесвіті Valiant.

Робота над екранізацією однойменного коміксу розпочалася у 2012 році, коли студія Columbia Pictures придбала права на зйомки фільму за його мотивами. Що цікаво, вперше Бладшот з'явився на сторінках журналів ще у 1992 році, а "отримав життя" – у 1989 році. Його створили ексредактор Marvel Comics Джим Шутер і бізнесмен Стів Масскарскі.

Окрім Він Дізеля, головні ролі у фільмі дісталися Ейсі Гонсалес, Сему Хьюену, Гаю Пірсу, Тобі Кеббеллу та Талула Райлі.



Постер до фільму "Бладшот" / IMDb

Жанр: фантастика, бойовик, драма

Рейтинг IMDb: 6,2

Світова прем'єра: 21 лютого

Прем'єра в Україні: 12 березня

Сюжет: Рей Гаррісон жив звичайним життям середньостатистичного сім'янина. Однак внаслідок важкого поранення його та його дружину вбили. Втім, Рею судилося воскреснути завдяки секретній групі вчених. Вони використали послилені нанотехнології і їхній піддослідний став надлюдиною. Іншими словами – він перетворився у біотехнологічного вбивцю Бладшота. У новому житті Рей – суперсолдат. Він тренується разом з іншими хлопцями і розуміє, що в його руках надпотужна зброя – його суперсила. Однак в якийсь момент Рей починає згадувати все, що було з ним в минулому житті. Йому вдається згадати, що його кохану дружину вбили, після чого стає одержимим жагою помсти.

Бладшот: трейлер українською онлайн

"Толока"

Балада Тараса Шевченка "У тієї Катерини", написана у 1848 році, отримала екранізацію у вигляді повнометражного фільму під назвою "Толока". Режисер Михайло Іллєнко вперше подумав про фільм за баладою у 1967 році. Втім, перші кроки до реалізації своєї мрії режисер зробив у 2012 році, коли взяв участь у конкурсі Держкіно. За сценарій до стрічки "Толока" сів автор ідеї Михайло Іллєнко, а от крісла продюсерів зайняли Пилип Іллєнко, Андрій Різоль і Маріанна Новікова.

Роль Катерини дісталася Іванні Іллєнко, а її колегами по знімальному майданчику стали Дмитро Лінартович, Богдан Бенюк, Сергій Романюк, Олег Примогенов, Мирослав Гай та інші українські зірки.



Постер до фільму "Толока" / Новое Время

Жанр: історичний, екранізація

Прем'єра в Україні: 12 березня

Сюжет: У фільмі 2020 року, знятому за баладою Шевченка, Катерина, про яку писав поет, також постає головною героїнею. Їй вдалося підкорити серця одразу трьох козаків. Проте вона вирішила не вибирати з-поміж них когось одного, а довіритися долі. Катерина пообіцяла вийти заміж за того хлопця, якому вдасться визволити її брата з полону. Намагавшись виконати завдання коханої, двоє вояків загинули, а третьому вдалося врятувати полоненого родича. Втім, як виявилося, він не був братом Катерині, а був її коханим. Як розвивалися події фільму далі та якими деталями здивує екранізація зможете побачити в кіно вже з 12 березня.

Толока: трейлер українською онлайн

"Тихе місце 2" (A Quiet Place: Part II)

Американський хоррор "Тихе місце 2" є офіційним продовженням першої частини з однойменною назвою. Оригінальна версія фільму отримала шалений успіх у прокаті, врахувавши, що на створення було витрачено близько 17 мільйонів доларів, а касові збори перевищили 340 мільйонів доларів. Студія Paramount Pictures миттєво оголосила про створення сиквела. Знімальна група першого фільму повернулася до своїх крісел для роботи над другим. Так, за режисуру та написання сценарію для "Тихого місця 2" взявся Джон Кразінські.

Головні ролі знову виконали Емілі Блант, Джон Кразінські, Міллісенд Сімондс та Ноа Джуп.



Постер до фільму "Тихе місце 2" / IMDb

Жанр: жахи, науково-фантастичний

Рейтинг IMDb: відсутній

Світова прем’єра: 20 березня

Прем’єра в Україні: 19 березня

Сюжет: Події другої частини фільму знову розгортаються навколо сім'ї, якій довелося пережити чи не всі жахи вторгнення іншопланетян у їхнє життя. У сиквелі Ебботи продовжуватимуть боротися за своє спокійне та впорядковане життя. Однак у цій частині їм доведеться ще більше дізнатися про іншопланетян, які є небезпечними через реакцію на звук, і про те, що вони не єдині їхні вороги. Сім'ї Еббот випаде познайомитися з тими, хто вижив після захоплення планети.

Тихе місце 2: трейлер українською онлайн

"Мулан" (Mulan)

Кіностудія Disney готова презентувати один зі своїх найочікуваніших проєктів 2020 року – картина "Мулан". Стрічка є частковим римейком на однойменний мультфільм 1998 року, а в основу сюжету покладено китайську легенду про сміливу китайську дівчинку Хуа Мулань. Представники Disney повідомили про адаптацію цих проєктів ще у 2010 році, проте старт процесу декілька разів переносили через певні обставини. До прикладу, актрису, яка зіграла головну роль, обирали з-поміж тисячі претенденток. Головними умовами від Disney була не лише відповідна національність дівчини, але й володіння зрозумілою англійською мовою та бойовими мистецтвами.

У лютому 2017 року студія зрештою назвала ім'я режисера проєкту. Працювати над фільмом "Мулан" довірили Ніці Каро. Роль сміливиці Хуа Мулан виконала Лю Іфей. Інші ролі дісталися Донні Єну, Джеті Лі, Гун Лі, Джейсону Скотту Лі, Розалінді Чао та Уткаршу Амбудкару.



Постер до фільму "Мулан" / IMDb

Жанр: пригоди, драма, сімейний

Рейтинг IMDb: відсутній

Світова прем'єра: 9 березня

Прем'єра в Україні: 26 березня

Сюжет: Інколи на тендітні жіночі плечі випадають важкі випробуванні, від яких нікуди дітися. Так трапилося з Хуа Мулан, яка виросла у звичайній китайські сім'ї. Дівчина готувалася до весілля і не могла припустити, що все це буде повинна залишити після указу імператора Китаю. За його велінням, один чоловік з кожної сім'ї повинен вступити в армію задля захисту своєї країни від північних загарбників. У сім'ї Мулан є лише один чоловік і той – хворий батько, який колись був військовим. Смілива Хуа Мулан вирішує видати себе за молодого парубка і йти захищати рідний край. Дівчина й подумати не могла, що відчує у цьому своє покликання.

Мулан: трейлер українською онлайн