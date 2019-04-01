Нові істоти і знищення: в мережі з'явився новий трейлер до фільму "Ґодзілла ІІ Король монстрів"

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Кадр з фільму "Ґодзілла ІІ Король монстрів"
Кадр з фільму "Ґодзілла ІІ Король монстрів" / IMDb

Кінокомпанія Warner Bros. оприлюднила черговий трейлер до фантастичного бойовика "Ґодзілла ІІ Король монстрів" (Godzilla: King of Monsters). Очікувана прем'єри картини відбудеться вже цієї весни.

Новий трейлер до фільму "Ґодзілла ІІ Король монстрів" (Godzilla: King of Monsters) кінокомпанія Warner Bros. опублікувала на своєму YouTube-каналі.

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У відеоролику глядачі можуть помітити, що в другій частині з'являться декілька нових монстрів, які знову намагатимуться знищити все живе.

За сюжетом, події розгортаються у той час, коли наближається кінец світу. Монстри, які тисячі років ховалися у різних кутках світу, вийшли на Землю, щоб зруйнувати все на своєму шляху. Титан Ґодзілла вирішив довести справу до кінця і не збирається зупинятися, якщо не досягне своєї цілі. Криптозоологічне агентство "Монарх" не має достатньо сил, щоб боротися проти монстра, тому закликає до боротьби Родана, Мотру і триголового Кінг Гідора. Саме вони боротимуться проти Ґодзілли, а людству доведеться відійти в сторону, щоб вижити.

Дивитися трейлер до фільму "Ґодзілла ІІ Король монстрів": відео

 

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Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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