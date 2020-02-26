"Нові мутанти": сюжет, трейлер і дата виходу супергеройського бойовика

З огляду на попередні роки, супергеройські стрічки лише утвердилися як одні з найпопулярніших у кінематографі. Тому кіностудії та відомі компанії не втрачають можливості захопити нового глядача і заробити гарну кругленьку суму. Так, фільм "Нові мутанти" 2020 року став одним із найгучніших проєктів 20th Century Fox. Більше про картину – далі на LifeStyle 24.

Як відомо, фільм "Нові мутанти" (The New Mutants) 2020 року перебуває в розробці щонайменше з 2017 року. За словами творців, "Нові мутанти" – це свіжий погляд на добре відомих людей Ікс.

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Однак, попри причетність до фантастичної франшизи, знімальна команда вирішила створити картину, мінімально використовуючи комп'ютерну графіку, а також уникаючи супергеройських костюмів. Тому всього 10% з усього фільму знято за допомогою зеленого екрана та обробки зображення.

Що цікаво, творці фільму "Нові мутанти" вирішили також вивести екранізації на комікси на дещо новий рівень, тому за жанром наблизили прем'єру до хоррора.

Дата виходу фільму "Нові мутанти" 2020 року запланована на 2 квітня.



Постер до фільму "Нові мутанти" / The Movie Db

Сюжет: Події розгортаються у закритій клініці, де персонал силоміць утримує багатьох дітей. Кожен з них, кому довелося потрапити в приміщення – унікальний та особливий, володіє неповторною силою. До прикладу, росіянка Ільяна Распутін або Меджік має талант телепортування, шотландка Ране Сінклер або Вольфсбейн може з легкістю перетворитися на вовка. Для американця Сема Гутрі або Кеннонбола злетіти – не складає жодних труднощів. Ще одна його землячка Даніелла Мунстар або Міраж створює фантастичні ілюзії. Бразильцю Роберто да Коста або Санспоту пощастило керувати сонячною енергією. А от Сесілії Рейєс довелося стати наставницею їхньої групи. Вона володіє здібностями створення навколо себе силового поля.

Усі вважають мутантів небезпечними через те, що вони досконало володіють своїми здібностями. Однак група особливих людей саме скористається своїми талантами, аби нарешті вибороли собі свободу і стати вільними від знущань і досліджень над їхніми тілами.



Постер до фільму "Нові мутанти" / The Movie Db

Актори і ролі фільму "Нові мутанти" 2020

Аня Тейлор-Джой – Ільяна Распутін або Меджік

Мейсі Вільямс Ране – Сінклер або Вольфсбейн

Чарлі Гітон – Сем Гутрі або Кеннонбол

Генрі Зага – Роберто да Коста або Санспот

Блу Гант – Даніелла Мунстар або Міраж

Алісе Брага – Сесілія Рейєс

Нові мутанти 2020: трейлер українською дивитися онлайн

Нові мутанти 2020: трейлер дивитися онлайн

Нові мутанти 2020: трейлер дивитися онлайн

Нові мутанти 2020: трейлер дивитися онлайн