Нові подробиці: дружина Володимира Остапчука натякнула на причину розлучення

Після розриву подружжя жодним чином не коментувало протиріч у своїх стосунках. Проте колишня дружина знаменитого українського телеведучого Олена Войченко все ж не стрималася, та привідкрила завісу на подробиці сімейного життя. Вона емоційно відреагувала на новий допис Остапчука, прокоментувавши, що стомилася пробачати самозакоханість та зради.

Однією з найбільш резонансних світських новин осені стало розлучення Володимира Остапчука з дружиною Оленою Войченко. Пара не афішувала жодних причин такого рішення і переконувала, що вдячна одне одному за 12 років шлюбу. Проте зараз вони потребують змін і готові окремо розпочати новий етап свого життя.

Читайте також: Життя непередбачуване, – дружина Остапчука прокоментувала їхнє розлучення після 12 років шлюбу

Але днями відомий український телеведучий поділився своїми поглядами про вірне оточення на особистій сторінці в інстаграмі. Він зауважив, що часом треба уважніше придивитися до тих людей, які знаходять поряд, аби впевнитися, що вони все ще з тобою за будь-яких обставин.

Іноді ти повинен побігти, щоб побачити, хто побіжить за тобою. Іноді ти повинен говорити м'якше, щоб побачити, хто насправді прислухається до тебе. Іноді ти повинен зробити крок назад, щоб побачити, хто ще лишається на твоєму боці. Іноді ти повинен робити неправильні рішення, щоб подивитися, хто з тобою, коли все руйнується,

– висловився Володимир Остапчук.

Ці сердечні зізнання викликали не менш емоційну відповідь Олени Войченко. Вона залишила чималий коментар під дописом зіркового ексчоловіка.

Іноді ти біжиш за кимось кожен раз, коли він біжить. Іноді ти прислухаєшся, кожен раз, коли він мовчить. Іноді ти стоїш на боці зрадника кожен раз, коли він знову і знову зраджує, іноді ти прощаєш неправильні рішення і раз за разом відбудовуєш те, що зруйнував. Іноді ти стоїш на його боці настільки довго, що стаєш не просто порожнім місцем, а перепоною... Іноді він не бачить нічого, окрім "Я",

– написала колишня дружина телеведучого.

Згодом жінка видалила свій відвертий коментар. Проте її відповідь наштовхує на істинну причину розлучення. Олена втомилася пробачати чоловікові помилки, втомилася від того, що його увага зосереджена перш за все на ньому самому, а не на люблячій дружині і дітях. Сам Володимир не приховував, що зараз для нього в пріоритеті кар'єра.

Варто зауважити, що партнерка Володимира Остапчука на проєкті "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова теж не оминула увагою щиросердного зізнання телеведучого.

Іноді, а точніше завжди, потрібно залишатися людиною, бути чесним і простішим і тоді, можливо, за тобою бігтимуть, прислухатимуться до тебе, стоятимуть на твоєму боці і, в підсумку, стояти на твоєму боці, коли про тебе всі забудуть,

– зауважила танцівниця.

Що відомо про розлучення Володимира Остапчука?

25 жовтня Україна була приголомшена від новини: Володимир Остапчук та Олена Войченко вирішили розлучитись. Телеведучий офіційно підтвердив всі чутки, а у мережі з'явилась заява на розірвання шлюбу. Згідно з документом, позивачем був Володимир Остапчук.