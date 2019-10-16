Зірки, які виступали в Росії та Криму, не братимуть участь у Нацвідборі Євробачення

Представники телеканалу СТБ та UA: Суспільне мовлення оголосили про початок Національного відбору на Євробачення-2020 в Україні. Окрім дати прямих ефірів, терміни подачі онлайн-анкет та членів оргкомітету конкурсу також було оголошено про нові правила для конкурсантів.

В офіційній заяві пресслужби UA: Суспільне мовлення зазначається, що учасники, які подаватимуться на Національний відбір у 2020 році в Україні (з 16 жовтня по 25 грудня), окрім стандартних вимог повинні підтвердити низку фактів.

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Нововведення стосуються питання гастролей в Росій, окупованому Донбасі та анексованому Криму з початку російсько-української війни.

Учасник чи колектив повинен гарантувати, що:

– вони не здійснювали концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території України після 15.03.2014 та не планують, не здійснюватимуть анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після Відбору до дати Фіналу Конкурсу;

– не здійснювали в’їзд на територію / виїзд з території Автономної Республіки Крим з порушенням законодавства України.

Такі зміни представники Євробачення в України змушені були переглянути та внести у зв'язку зі скандалом, що виник під час Національного відбору в Україні у 2019 році. Після перемоги артистки MARUV (справжнє ім'я – Алла Корсун) їй відмовили в представленні України на міжнародному конкурсі в Ізраїлі через виступи в Росії, неоднозначну позицію щодо війни на сході України та права російської компанії Warner Music Russia на пісню Siren Son, з якою артистка отримала перемогу у відборі.

Після минулорічного фіналу ми серйозно замислилися над тим, які зміни необхідні для того, щоб наша країна щороку була присутня на Євробаченні. Разом із колегами із Суспільного ми провели ряд зустрічей, аби розробити всі необхідні доповнення до Правил, і цього року плануємо приділити відбору представника України особливу увагу,

– прокоментувала оновлені правила відбору керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Що відомо про Євробачення-2020?Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Найбільш імовірними датами для проведення конкурсу в Нідерландах досі залишаються 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Країна вже готується до прийому делегацій із 40 держав світу, а організатори розпочали створення макету головної сцени. Наразі відомо перших учасників на Євробачення-2020: співак Бласа Канто від Іспанії та гурт Hooverphonic від Бельгії. Національний відбір Євробачення в Україні відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року.