Нові пригоди Анни та Ельзи: мережу зірвав перший трейлер до мультфільму "Крижане серце 2"

Оскароносний мультфільм "Крижане серце" матиме продовження. Представники студії Disney опублікували перший трейлер, який за лічені дні зібрав понад 20 мільйонів переглядів.

У 2013 році чимало кіноманів були зачаровані історією про двох королівських сестер – Ельзу та Анну. Відтак всі прихильники очікували на появу мультфільму "Крижане серце 2" (Frozen 2).

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Після значного успіху першої частини стрічки – двох премій Оскар та мільйонів переглядів у мережі – автори проекту вирішили продовжити популярну історію. Днями на YouTube-каналі опублікували перший трейлер "Крижаного серця 2", який стрімко підкорив мережу.

Згідно із тизером, молода королева Ельза продовжує вивчати свої надздібності. У ролику дівчина намагається підкорювати великі морські хвилі, перетворюючи їх на лід, мов героїня Marvel.

Водночас після чималих випробувань у королівстві панує довгоочікуваний спокій, відтак Ельза разом з молодшою сестрою Анною займаються благоустроєм та міжнародною політикою. Сімейна ідилія завершується, коли дівчата стикаються з новими перешкодами: вони дізнають моторошні деталі смерті своїх батьків і таємницю надзвичайного дару Ельзи.

Мультфільм "Крижане серце 2": дивіться відео першого трейлеру

Анонс про вихід наступної частини "Крижаного серця" з'явився ще в 2015 році. Однак досі представники студії Disney не розголошували деталей зйомок.

Наразі відомо, що над створенням ефектного трейлера працювали режисери Дженніфер Лі та Кріс Бак. Озвучували головних героїв знамениті голлівудські актори: Ідіна Мензел, Крістен Белл, Джонатан Грофф та Джош Гад. Прем'єра мультфільму "Крижане серце 2" запланована на 22 листопада 2019 року.