Нові пригоди Анни та Ельзи: мережу зірвав перший трейлер до мультфільму "Крижане серце 2"

42 Читать новость на русском
Мультфільм "Крижане серце 2": трейлер і сюжет
Мультфільм "Крижане серце 2": трейлер і сюжет / Скріншот

Оскароносний мультфільм "Крижане серце" матиме продовження. Представники студії Disney опублікували перший трейлер, який за лічені дні зібрав понад 20 мільйонів переглядів.

У 2013 році чимало кіноманів були зачаровані історією про двох королівських сестер – Ельзу та Анну. Відтак всі прихильники очікували на появу мультфільму "Крижане серце 2" (Frozen 2). 

Читайте також: Фільм "Продюсер": як українське кіно підкорили сексуальна Астаф'єва та запальний Дурнєв

Після значного успіху першої частини стрічки – двох премій Оскар та мільйонів переглядів у мережі – автори проекту вирішили продовжити популярну історію. Днями на YouTube-каналі опублікували перший трейлер "Крижаного серця 2", який стрімко підкорив мережу. 

Згідно із тизером, молода королева Ельза продовжує вивчати свої надздібності. У ролику дівчина намагається підкорювати великі морські хвилі, перетворюючи їх на лід, мов героїня Marvel.

Водночас після чималих випробувань у королівстві панує довгоочікуваний спокій, відтак Ельза разом з молодшою сестрою Анною займаються благоустроєм та міжнародною політикою. Сімейна ідилія завершується, коли дівчата стикаються з новими перешкодами: вони дізнають моторошні деталі смерті своїх батьків і таємницю надзвичайного дару Ельзи. 

Мультфільм "Крижане серце 2": дивіться відео першого трейлеру

 

Анонс про вихід наступної частини "Крижаного серця" з'явився ще в 2015 році. Однак досі представники студії Disney не розголошували деталей зйомок.

Наразі відомо, що над створенням ефектного трейлера працювали режисери Дженніфер Лі та Кріс Бак. Озвучували головних героїв знамениті голлівудські актори: Ідіна Мензел, Крістен Белл, Джонатан Грофф та Джош Гад. Прем'єра мультфільму "Крижане серце 2" запланована на 22 листопада 2019 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kristen bell (@kristenanniebell)

 

blog_ava
Смертельна ДТП сталася у Києві: жінка згоріла живцем, а водій BMW втік
сьогодні
1447
Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою
сьогодні 11:02 Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою
Анастасія Манюхіна 1195
Другий півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019: за кого ви вболіваєте – опитування
сьогодні 10:03 Другий півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019: за кого ви вболіваєте – опитування
884
Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
15 лютого 21:01 Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
Наталя Боднар 901
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
15 лютого 18:30 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 743
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
15 лютого 12:20 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
4631
15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
15 лютого 09:04 15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
20934
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук