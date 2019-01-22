Нові пригоди Джекі Чана: з'явився новий трейлер до комедії "Лицар тіней: Між Інь і Ян"

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Джекі Чан в новому фільмі "Лицар тіней: Між Інь і Ян"
Джекі Чан в новому фільмі "Лицар тіней: Між Інь і Ян" / Instagram/ @jackie_chan_vk

Мережу підкорив новий кумедний трейлер до фентезі-фільму "Лицар тіней: Між Інь і Ян" ("Knight of Shadows"), в якому зіграє знаменитий Джекі Чан.

Знаменитий китайський і американський актор, ім'я якого одразу асоціюється з карате, постав у новому амплуа. В майбутній кінострічці "Лицар тіней: Між Інь і Ян", яку зняли за мотивами однойменної книги американського письменника Роджера Желязни, Джекі Чан гонитиметься за демонами.

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У фільмі знімалися також інші китайські актори, серед яких Лінь Пен ("Обладунки Бога 3"), Остін Лінь ("Трансформери: Епоха винищення"), Елейн Чжун ("Як керувати хлопцями") та інші.

За сюжетом, письменник Пу Сунлін, який за сумісництвом також є мисливцем за демонами (Джекі Чан), береться за розслідування темної справи. Шукаючи будь-які деталі зникнення дитини, йому вдається з'ясувати, що чудовиська з паралельного світу, які до цього причетні, харчуються душами маленьких дівчаток. Мисливцлю за демонами доведеться вирішити цю ситуацію так, аби ніхто з дітей не страждав.

Дивитися трейлер до фільму "Лицар тіней: Між Інь і Ян" (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 канал
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