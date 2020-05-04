"Трансформери 7": відома дата виходу кінострічки

У Голлівуді готуються до випуску нового фільму, який має всі шанси зірвати чималі суми у прокаті. Мова йде про 7 частину знаменитої франшизи "Трансформери". Наразі автори проєкту оприлюднили нову дату виходу фільму.

За даними The Hollywood Reporter, компанія Paramount Pictures планує презентувати нових "Трансформерів" 24 червня 2022 року. Наразі у кінострічки немає офіційної назви, а прем'єра залишає у секреті десятки питань.

Дивіться також: Найкращі фільми 2020 року, які вже доступні в онлайн

Зокрема, представники проєкту поки не розголошують сюжет новинки кіно. Все, що журналістам вдалось дізнатись – це імена авторів сценарію. Ними стали Джобі Гарольд та Джеймс Вандербільт.

Що відомо про кінострічки "Трансформери"?

Вперше про фільм "Трансформери" заговорили у 2007 році. Тоді відбулась гучна прем'єра кінострічки, яка підкорила весь світ. А от наступні 4 кінострічки не мали успіху в прокаті, тому Paramount Pictures звільнили режисера Майкла Бея.

У 2018 році на екрани вийшла остання частина франшизи із назвою "Бамблбі". Екранізувати історію найдобрішого трансформера взявся Тревіс Найт. Головною героїнею стрічки стала 18-річна дівчина, яка мріє про власне авто та радіє старому Volkswagen. Та дівчина не знає, що це повстанець-автобот із пошкодженими голосом і пам'яттю, поведінкою цуценяти та великою місією з порятунку свого племені Бамблбі.

Кінострічка врятувала франшизу, адже Тревіс Найт не робив акцент на бездумну бійню, а показав зв'язок тендітної дівчини з велетенською металевою чужопланетною істотою.



"Трансформери 6" / Планета Кіно

Наразі невідомо, яку історію покладуть в основу сюжету нових "Трансформерів". Ймовірно, роботу над створенням фільму розпочнуть після завершення карантину.