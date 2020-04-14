8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн

Українська кіноіндустрія стрімко розвивається та поступово підкорює світ. Не менший успіх вітчизняні фільми отримують в онлайн-прокаті. Особливо в час карантину тисячі людей шукають новинки, які не встигли побачити в кінотеатрах. Тому журналісти LifeStyle 24 підібрали 8 українських фільмів, варті вашої уваги.

За останні кілька років українська кіноіндустрія не припиняє дивувати. Якісні комедії, драми та історичні фільми – чого тільки не знайти серед новинок вітчизняного кіно. Наразі десятки фільмів можна легально переглянути в онлайн. На що варто звернути увагу та які новинки краще не пропускати повз увагу – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

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"Додому"

Жанр: драма

Режисер: Наріман Алієв

Головні актори: Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов

Рейтинг IMDb: 7,7

Фільм став дебютним у кар'єрі талановитого режисера Нарімана Алієва. Кінострічка "Додому" розповідає зворушливу історію кримського татарина Мустафи, який дізнається про смерть старшого сина Назіма. Чоловік вирушає з анексованого Криму до Києва, щоб повернути додому молодшого нащадка та забрати на півострів тіло старшого, аби поховати його за мусульманськими традиціями.

“Зараз у кожного з нас є час зупинитися та наодинці зі своїми думками осмислити важливість рідних, які знаходяться поряд або далеко. Сподіваюся, цей фільм, що є інтимним висловлюванням про сім’ю, батьківщину та нашу нелегку долю на шляху до внутрішнього порозуміння, допоможе переосмислити ці речі. Бо кому ми будемо потрібні, якщо не одне одному?" – прокоментував кінострічку Наріман Алієв.

Дивіться трейлер до фільму "Додому": відео

"Віддана"

Жанр: мелодрама, історія, кохання

Режисер: Христина Сиволап

Головні актори: Маріанна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцький

Рейтинг IMDb: 7,5

Події у фільмі розгортаються у 1868 році у місті Станіславові, що сьогодні – Івано-Франківськ. Одного дня елітний будинок доктора Ангера згорає. У моторошній пожежі гине його дружина. Чоловік вирішує сам виховувати двох дівчаток, які вижили – рідну доньку Аделю та доньку хатніх робітників Стефанію. Дівчата зростають разом та вже й не знають, ким приходяться одна одній – сестрами, подругами чи панною і підлеглою. Аделя виходить заміж та стосунки між жінками змінюються.

Дивіться трейлер до фільму "Віддана": відео

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"Скажене весілля 2"

Жанр: комедія

Режисер: Влад Дикий

Головні актори: Назар Задніпровський, Поліна Василіна, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян

Рейтинг IMDb: 6,2

Це продовження комедійної історії про звичайну українську сім'ю. Минув рік, як селянин Василь Сердюк влаштував весілля своїй доньці Катерині. Дівчина вийшла заміж за темношкірого француза. Та минув час і чоловіку потрібно готуватись до другого весілля: цього разу заміж він віддає молодшу доньку. Та і тут не обійдеться без сюрпризів!

Фільм "Скажене весілля 2" наповнений гумором та курйозними сценами, від яких неможливо втримати сміх.

Дивіться трейлер до фільму "Скажене весілля 2": відео

"Мої думки тихі"

Жанр: комедія, драма

Режисер: Антоніо Лукіч

Головні актори: Ірма Вітовська, Андрій Лідаговський

Рейтинг IMDb: 8,6

Звукорежисер Вадим все життя мріє покинути Україну та виїхати за кордон. І така можливість у нього з'явилась. Та потрібно всього лиш записати звуки карпатських тварин. Перспективний проєкт захоплює його, тому Вадим вирушає у мандрівку. І все б обійшлось без пригод, якби у дорозі його не супроводжувала мама, яка вносить трішки приземленості та повсякденного побуту в його життя.

Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео

"Захар Беркут"

Жанр: драма, історія

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн

Головні актори: Роберт Патрік, Андрій Ісаєнко, Цегмід Церенболд, Томмі Фленаган, Олег Волощенко, Поппі Дрейтон, Алекс МакНіколл

Рейтинг IMDb: 7,3

Це неперевершена екранізація твору Івана Франка. Події відбуваються у 1241 році, коли Монгольська орда винищує все на своєму шляху. Дійшовши до Карпат, військо загарбників зупиняється. Цю нагоду використовують брати Беркути, які пробираються у ворожий табір та звільняють полонених. Та це розгнівило хана, який знаходить зрадника серед місцевих та таємний прохід між горами. Тепер він прагне знищити українців, не знаючи, що військо Захара Беркута готове до протистояння.

Дивіться трейлер до фільму "Захар Беркут": відео

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"Ціна правди"

Жанр: драма, трилер

Режисер: Агнєшка Голланд

Головні актори: Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яків Ткаченко, Олег Драч

Рейтинг IMDb: 6,8

Біографічний фільм "Ціна правди" розкаже про моторошні події 1933 року. Радник прем’єр-міністра Великобританії та журналіст Гарет Джонс приїжджає до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна. Головне питання – чи є Голодомор. Знайома журналіста Ада Брукс розкриває йому жахливу правду про Радянський Союз. Щоб переконатись у злочинах Сталіна, Гарет Джонс вирушає в Україну. Та яку ціну доведеться заплатити за правду?

Дивіться трейлер до фільму "Ціна правди": відео

"Заборонений"

Жанр: драма, біографія

Режисер: Роман Бровко

Головні актори: Дмитро Ярошенко, Діана Розовлян, Євгенія Гладій, Олег Масленніков, Карина Шереверова, Віталій Салій

Рейтинг IMDb: 7,2

Це історія про легендарного поета Василя Стуса, який не міг миритись з безправним становищем українців у Радянському Союзі. Літератор кидає виклик системі та вирішує говорити, про що мільйони воліють мовчати. Незважаючи на постійний тиск і погрози, Василь Стус не зупиняється. Навіть коли на кону – сімейне щастя з коханою дружиною.

Дивіться трейлер до фільму "Заборонений": відео

"Гола правда"

Жанр: комедія

Режисер: Олександр Бєляк

Головні актори: Дмитро Ступка, Ксенія Мішина, Андрій Джеджула, Слава Камінська, Богдан Юсипчук, Поліна Василіна

Рейтинг IMDb: 5,4

Андрій запрошує друзів відпочити в Одесі. У цей час він відкриває в курортному місті розважальний клуб, тому цікаві вечори компанії гарантовано. Тут кожен може обрати собі гру, обираючи певну кімнату. Гості закладу ж захотіли не типову розвагу, тому обрали найцікавішу кімнату, де стоїть справжній детектор брехні. Тому в кожного є можливість випробувати друга і поставити пікантне питання.

Дивіться трейлер до фільму "Гола правда": відео

Де можна легально дивитись українські фільми

Це, мабуть, найпоширеніше питання українців, які хочуть легально переглядати нові кінострічки. Наразі існують кілька онлайн-кінотеатрів. Зокрема, це:

Takflix

Sweet.TV

Megogo

OLL.TV

Наголошуємо, що до добірки увійшли не всі вітчизняні новинки, які вийшли на екрани у 2019 – 2020 роках. На сайтах онлайн-кінотеатрів представлено більше кінострічок, які неодмінно вам сподобаються. Тож обирайте роботи вітчизняних режисерів та проведіть вечір з українським кіно!