Нові українські мультфільми, які підійдуть для затишного вечора з дітьми

Українська кіноіндустрія вже встигла про себе заявити за кордоном. Однак не тільки драматичні фільми підкорюють глядачі, але й мультфільми.

За останні 6 років анімаційні стрічки стали популярними серед вітчизняних кіновиробників. Відтак журналісти LifeStyle 24 вирішили створити добурку українських мультфільмів, які неодмінно сподобаються маленьким глядачам! Тож вмощуйтесь зручно та обирайте одну з робіт вітчизняних режисерів.

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"Викрадена принцеса" (2018)

3D-анімаційний фільм, який, без перебільшення, сколихнув увесь світ. "Викрадена принцеса" став першим українським мультфільмом, який вийшов у прокат в Китаї, а загалом відвідав понад 50 країн. Загалом про кохання Руслана та Людмили у кінотеатрах світу подивилися понад 2 мільйони глядачів, Тепер же він доступний на цифрових платформах.

У "Викраденій принцесі" розповідається про те, що любов сильніша за магію. Як і у всіх казкових історіях, у цьому мультфільмі йде боротьба між добром і злом. Звичайний хлопець Руслан випадково знайомиться з Людмилою. Про те, що вона донька київського князя, він не знає. Злий чаклун викрадає принцесу, а Руслан береться її рятувати.

Дивіться трейлер до мультфільму "Викрадена принцеса": відео

"Микита Кожум'яка" (2016)

Мультфільм вийшов у прокат ще в 2016 році, тож тепер, після показів у кінотеатрах, автори його виклали у вільний доступ на ютубі. Чому на цей мультфільм варто звернути увагу? Саме "Микита Кожум'яка" виборов національну премію Золота дзиґа у 2017 році, як найкращий анімаційний фільм.

За сюжетом, син відомого героя Кирила Кожум’яки повинен врятувати світ від злого змія. Та, на відміну від свого батька, Микита не має суперсили. У чарівному світі 12-річний хлопець пройде багато випробувань, зустріне справжніх друзів та потрапить у чимало кумедних та захопливих пригод, від яких буде неможливо втримати сміх.

Дивіться трейлер до мультфільму "Микита Кожум'яка": відео

"Козаки" (2016, 2018)

Всім відомі мультфільми про козаків, які ми із задоволенням переглядали в дитячі роки. Та минули десятки років, як в Україні вирішили зняти мультфільми про нові пригоди улюблених героїв. "Козаки: Футбол" та "Козаки: Навколо світу" вийшли на екрани в 2016 та 2018 роках.

Цікаво, що персонажі анімаційної стрічки залишились такими ж, як і були в 70-их, а от пригоди їхні стали сучаснішими. За сюжетом, Тур, Грай та Око, захопившись футболом, об'їздили увесь світ і навіть побували у Голлівуді, де здобули Оскар! Захопливі пригоди козаків намалював їхній перший творець – художник-ілюстратор Едуард Кірич.

Дивіться новий епізод мультфільму "Козаки": відео

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"Клара та чарівний дракон" (2019)

Захопливі пригоди можна побачити і в анімаційному фільмі Олександра Клименка "Клара і чарівний дракон". За сюжетом, головна героїня живе у казковому світі, де живуть гноми та маги. Одного разу там з'являється чарівний дракон, якого викрадають злі сили. Клара та її друзі наважуються вступити у боротьбу та повернути дракону волю.

Дивіться трейлер до мультфільму "Клара і чарівний дракон": відео

"Пригоди Котигорошка та його друзів" (2014)

4-серійний мультфільм розповідає про славетного героя українських казок Котигорошка. Зі своїми вірними побратимами він подорожує світом та потрапляє у кумедні історії. На глядачів чекають багато авантюр від головних героїв, зустрічі з колоритними персонажами і лиходіями, серед яких – лісовик, малюк-велетень та інші герої казок.

Дивіться анонс до мультфільму "Пригоди Котигорошка та його друзів": відео

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