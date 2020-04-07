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Нові знімки принца Гаррі та Меган Маркл оцінюють в 100 тисяч доларів: деталі

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За фото принца Гаррі та Меган Маркл готові заплатити 100 тисяч доларів / Instagram / @theroyalfamily

З того часу, як подружжя виступило з наміром відійти від королівських обов'язків, у мережі з'являються їхні фото лише з офіційних заходів. Проте після переїзду в Лос-Анджелес Меган та Гаррі припинили публікувати власні кадри, а папараці відкрили справжнє полювання за ексклюзивними знімками.

Схоже, подружжя, яке прагнуло незалежності від британської монаршої родини, вирішило тримати своє особисте життя за сімома замками. На відсутності публічних виходів пари позначився не лише спалах коронавірусу, а й таємний переїзд з Канади до Лос-Анджелеса, який парі все ж не вдалося приховати від ЗМІ. 

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Незважаючи на те, що імена Меган та Гаррі досі не зникають із заголовків у пресі, публіці доводиться задовольнятися лише архівними фото. Досвідчений каліфорнійський фотограф Марк Карлофф запевняє, що місцеві папараці вже давно відкрили справжнє полювання за ексклюзивними знімками родини поблизу нового помешкання в Малібу. 

Для видання The Times він заявив, що перша якісна світлина родини у новому американському маєтку може коштувати 100 тисяч доларів – понад два з половиною мільйони гривень. Він переконаний, що фотографи не залишать Меган та Гаррі в спокої після скасування карантинного режиму. 

На них будуть полювати щодня, принаймні, впродовж перших кількох місяців. У них просто не буде можливості вийти з дому і не бути сфотографованими,
– зазначив Марк Карлофф. 

Варто зазначити, що наприкінці березня у ЗМІ з'явилася інформація, що подружжя перебралося з Канади, де провело останні кілька місяців свого сімейного життя, до КаліфорніїМеган та Гаррі тимчасово переїхали в Лос-Анджелес. Житимуть вони недалеко від Голлівуду в ізоляції. Припускають, що їхня нова оселя розташована в Малібу. 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Принц Гаррі Меган Маркл LifeStyle
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