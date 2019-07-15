Новим Джеймсом Бондом стане жінка, – ЗМІ

Після повідомлень Деніела Крейга, що у 25 фільмі франшизи про Джеймса Бонда він востаннє зіграє роль агента, в ЗМІ почастішали чутки про введення жінок у кінокартину. Відтак, роль Бонда у тому ж 25 фільмі може виконати темношкіра актриса Лаваша Лінч.

Неочікувана новина з'явилась у британському виданні The Daily Mail з посиланням на анонімні джерела. Повідомляється, що британська зірка Лашана Лінч отримає ліцензію Бонда (кодове ім'я 007) на вбивство невідомого персонажа. Це можна буде побачити в 25-му фільмі франшизи, який наразі знімається в Італії і Великобританії.

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У ЗМІ додають, що рішення ввести жінку на роль агента 007 належить сценаристці 25-го фільму про Бонда – Фібі Воллер-Брідж, відомій своїми феміністичними поглядами.

Це сучасний "Бонд", який сподобається молодому глядачеві, але при цьому в ньому буде все, що прийнято очікувати від фільмів про Бонда. У картині будуть видовищні епізоди погонь і бійок, все такий же Бонд, але йому необхідно навчитися жити в світі #MeToo,

– повідомило анонімне джерело.

Що відомо про рух #MeToo?#MeToo (Я теж – англ.) став популярним хештегом і миттєво почав ширитись у соцмережах у жовтні 2017 року після секс-скандалу у Голлівуді, пов'язаного з відомим продюсером Гарві Вайнштейном. Користувачі приєднувались до засудження сексуального насильства та домагань і ділились власними невтішними історіями. До флешмобу долучилось ичмало світових знаменитостей, зізнаючись у домаганнях зі сторони колег.

Згідно з сюжетом нового фільму, Деніел Крейг в ролі Бонда тимчасово перериває службу і відправляється відпочивати на Ямайку. Відтак служба розвідки MI6 привласнює номер 007 новому оперативнику, жінці. Згодом вони зустрінуться у тому ж фільмі, ба більше – жінка-Бонд зможе звабити агента-чоловіка.

Варто додати, що продюсер нового фільму про Бонда Барбара Броколлі наприкінці минулого року заявляла, що Бонд ніколи не буде жінкою, тому для них, за її словами, хтось інший нехай створить окрему історію.

Бонд – чоловік. Це чоловічий персонаж. Він був написаний для чоловіка і залишиться чоловіком. Давайте краще створимо більше жіночих персонажів і придумаємо відповідну для них історію. Історії про Джеймса Бонда були написані в 1950-х, тому в їх ДНК є речі, які навряд чи зміняться,

– пояснила продюсерка.

Кадри зі зйомок нового фільму Лашана Лінч вже оприлюднила у своєму Instagram і Twitter, відтак варто очікувати на її появу у фільмі під офіційної прем'єри "Бонд 25", яка запланована на квітень 2020 року.