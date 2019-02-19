Новим креативним директором Chanel стане Віржині Віар: що варто знати про помічницю Лагерфельда

Сьогодні, 19 лютого, світові ЗМІ вибухнули повідомленнями, що у Парижі помер знаменитий модельєр та креативний директор Chanel Карл Лагерфельд. Про причину смерті 85-річного дизайнера наразі не повідомляють, але вже стало відомо, хто очолить модний будинок після смерті модельєра.

Минулого року на всіх показах бренду Chanel була присутня "права рука" та студійний директор модного дому Віржині Віар. Саме вона представила останній показ колекції одягу Карла Лагерфельда 22 січня 2019 року. Тоді ж дизайнер вперше за час роботи у Chanel (з 1983 року) не з'явився на модній події.

Читайте також: Помер дизайнер Карл Лагерфельд: чим запам'ятається останній показ колекції Chanel

Саме тому після новини про смерть 85-річного Карла Лагерфельда модний будинок Chanel прийняв рішення щодо нового очільника модної марки. Нею стала, власне, Віржині Віар. Саме їй Карл довіряв усі секрети модної марки та залучав до світу моди останніми роками.

Що потрібно знати про Віржині Віар – нову очільницю Chanel

Вперше Віржині Віар з'явилась в компанії Карла Лагерфельда минулого року в травні на показі Chanel Cruise 2018/2019. Тоді ж ЗМІ обговорювали появу таємничої брюнетки, що завоювала прихильність дизайнера. Вдруге її побачили на показі весна-літо 2019 у жовтні. Але жінка вже не перший рік знає Карла – як виявилось, вона працює з німецько-французьким дизайнером останні 30 років, про що раніше повідомляло українське видання Vogue.



Перша поява Віржині Віар в компанії Карла Лагерфельда

на показі Chanel Cruise 2018/2019 / Getty Images

У 1987 році вона прийшла в модний дім Chanel як стажер в студію вишивання, але за чотири роки вони змогла добитись значних успіхів і отримати посаду студійного директора. Її часто називали сірим кардиналом модного бренду, оскільки вона часто відповідала за втілення в життя ідей Лагерфельда, працювала з креативною командою та контролювала безліч процесів, що мають відношення до створення модних колекцій. Покійний Карл Лагерфельд неодноразово зазначав, що вона є джерелом його натхнення і тією, "яка перевершила досконалість". Француженка часто давала цінні ідеї дизайнеру та часто адаптувала їх під потреби сучасних жінок.

Читайте також: Помер Лагерфельд: як у Chanel відреагували на смерть модельєра



Друга поява Віржині Віар в компанії Карла Лагерфельда

на показі весна-літо 2019 / Getty Images

Щодо її біографії та творчого життя, то Віржині Віар з дитинства зростала в любові до моди у місті Діжоні, французький регіон Бургундія. Її дідусь займався продажем тканин, а мама і бабуся із залишків матеріалів створювали вбрання. Основні навички та захоплення створенням образів передались і маленькій Віржині. Вже у віці 20 років вона з подругою створила власний бренд Nirvana. Згодом вона переїхала в Париж і з 1980-х тісно співпрацювала з Домінік Борг – паризькою художницею костюмів для театру і кіно. Під час створення фільму "Камілла Клодель", для якого шились костюми, Віржині завдяки зв'язкам змогла потрапити на стажування в Chanel.



Віржині Віар вже без Карла Лагерфельда на останньому показі

весна-літо 2019 / Getty Images

Так і розпочалась чарівна історія становлення Віржині Віар, яка, походячи з невеличкого міста та небагатої сім’ї, змогла стати новим креативним директором Chanel. Хоч весь світ і сумує за неймовірним Карлом Лагерфельдом, але історія з новою очільницею Chanel хіба ж не є джерелом натхнення для людей, які лише починають свою кар'єру та сумніваються у власних силах? Редакція LifeStyle 24 приєднується до колег та рідних Лагерфельда і бажає модному будинку Chanel лише втілення найкращих настанов та мрій дизайнера, які він проніс через все своє життя.