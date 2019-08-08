Новим президентом Американської кіноакадемії став Девід Рубін

Американського кастинг-директора Девіда Рубіна обрали президентом Американської академії кіномистецтв і наук. Так, Рубін змінив режисера Джона Бейлі, який був на посаді президента з серпня 2017 року.

Девід Рубін став 35-м президентом Американської академії кіномистецтв і наук. Цікаво те, що це перший кастинг-директор, який очолить кіноакадемію за час її існування. Про це повідомляється на сайті академії.

Читайте також: Коли пройде Оскар: відомі дати вручення нагород на наступні три роки

Додамо, що Американська академія відома у всьому світі своєю щорічною церемонією вручення премій Оскар. Обрання нового президента пройшло у вівторок, 6 серпня, на вечірньому засіданні Ради керівників.

Продюсер і кастинг-директор Девід Рубін брав участь у створенні фільмів "Англійський пацієнт", "Ларс і справжня дівчина" і "Люди в чорному".

У 2017 році Рубін також став володарем премії "Еммі" за підбір акторів для першого сезону серіалу "Велика маленька брехня".



Девід Рубін / Getty Images