Новим президентом Американської кіноакадемії став Девід Рубін

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Девід Рубін
Девід Рубін / www.emmys.com

Американського кастинг-директора Девіда Рубіна обрали президентом Американської академії кіномистецтв і наук. Так, Рубін змінив режисера Джона Бейлі, який був на посаді президента з серпня 2017 року.

Девід Рубін став 35-м президентом Американської академії кіномистецтв і наук. Цікаво те, що це перший кастинг-директор, який очолить кіноакадемію за час її існування. Про це повідомляється на сайті академії.

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Додамо, що Американська академія відома у всьому світі своєю щорічною церемонією вручення премій Оскар. Обрання нового президента пройшло у вівторок, 6 серпня, на вечірньому засіданні Ради керівників. 

Продюсер і кастинг-директор Девід Рубін брав участь у створенні фільмів "Англійський пацієнт", "Ларс і справжня дівчина" і "Люди в чорному".

У 2017 році Рубін також став володарем премії "Еммі" за підбір акторів для першого сезону серіалу "Велика маленька брехня".

Девід Рубін
Девід Рубін / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Голлівуд Оскар Оскар 2020
Джерело: LifeStyle 24
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