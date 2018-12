Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів

2018 виявився дуже плідним для музикантів – нові альбоми, повні стадіони шанувальників та, звісно ж, слава та гроші! Але сьогодні мова піде не про це, а про музику, за яку справді потрібно бути вдячним в цьому році, а не тому що сідниці якоїсь виконавиці набагато переконливіші, ніж її голос.

Серед усього музичного різноманіття LifeStyle 24 обрав 10 альбомів від світових музикантів, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь! Не лише ж різдвяні підбірки слухати :)

Twenty One Pilots – Trench

"Trench" – це п’ятий альбом Twenty One Pilots. Музиканти протягом кількох місяців випускали кліпи на нові треки, які разом утворили справжній міні-фільм.

Музиканти славляться пристрастю до всіляких шифрів та таємниць. Тож у новеньких кліпах розгулятись справді є де!

Центральним образом композицій є вигадане місто, яким керують дев'ять єпископів, а найголовніший серед них – Ніко. Оповідання в композиціях ведеться від групи повстанців, серед яких ми бачимо Тайлера Джозефа і Джоша Дана, які готують втечу з міста.

Twenty One Pilots – Jumpsuit (дивитися відео онлайн)

В заключному кліпі "Levitate" соліст Twenty One Pilots Тайлер Джозеф проходить обряд ініціації. Проте кінцівка кліпу натякає, що це далеко не кінець!

До речі, сингл "Jumpsuit" побив рекорди в історії музики: швидше за всіх піднявся на вершину чарту Billboard за останні 10 років.

Twenty One Pilots – Nico And The Niners (дивитися відео онлайн)

"Trench" – перший альбом з 2015 року, тоді вийшов проривний реліз "Blurryface". Влітку 2017 Twenty One Pilots взяли перерву на рік, щоб відпочити та записати новий лонгплей. Почути альбом українці зможуть 30 січня 2019 року, до речі, Київ стане першим європейським містом, який почує "Trench" вживу.

Arms and Sleepers – Find the Right Place

Бостонський дует Arms and Sleepers у цьому році порадували шостим повноцінним альбомом – "Find the Right Place". Музиканти вже традиційно дарують інструментальний релакс та атмосферний тріп-хоп.

Не можна не помітити різницю між новим альбомом та попередніми роботами. Схоже назва альбому "Find the Right Place" (Знайти правильне місце) в повній мірі відображає його наповнення, адже можна говорити про те, що дует знайшов своє нове та свіже звучання.

Arms and Sleepers – Find The Right Place (слухати альбом повністю)

Запрошені вокалісти не дають занудьгувати, а авангардне звучання, яке породжене комп'ютером та людиною, просто не піддається опису. Звучання альбому тягуче і тепле, наче серпневе повітря. Тож якщо замерзли – вмикайте та зігрівайтесь!

Snow Patrol – Wildness

Snow Patrol після колосального успіху зник аж на 7 років! Ірландські поп-рокери зіштовхнулися з кризою, а їхній вокаліст потерпав від депресії та наркотичної залежності. Це були непрості 7 років мовчання, але альбомом "Wildness" музиканти знаменували подолання цього періоду. Музиканти не стали ховатися від власних переживань та негараздів, а розповіли про них і свою боротьбу. І це отримало неймовірне звучання!

В середині 2000-х Snow Patrol називали "новими Coldplay". Два їх альбоми – "Final Straw" (2004) і "Eyes Open" (2006) були продані багатомільйонними тиражами, гурт випустив кілька міжнародних хітів. Наступні альбоми мали більш помірний успіх, а після випуску в 2013 збірки кращих синглів гурт зник.

Snow Patrol – Heal Me (дивитися відео онлайн)

Причиною затишшя була депресія лідера Snow Patrol Гарі Лайтбоді, викликана алкоголем, кокаїновою залежністю і нездатністю писати нові пісні. Сьомий альбом групи "Wildness" присвячений подоланню цих труднощів: трекліст цієї платівки красномовно розповідає про те, як Лайтбоді заново знайшов себе.

Snow Patrol – Don't Give In (дивитися відео онлайн)

Слухаючи альбом, можна буквально фізично відчути, як себе почуває Лайтбоді. Смуток в голосі – це те нове, що відрізняє цей альбом від усіх попередніх. І навіть нехай гурт звинувачують в тому, що нових ідей немає, а музика "вигоріла на сонці" – Snow Patrol ніколи ще так не звучав. Неотесана хрипота, оброблена в звуковому редакторі акустична гітара і бекграунд боротьби з самим собою – ось що несе альбом і ось що робить його особливим.

Noize MC – Орфей & Эвридика (хіп-хоп опера)

Noize MC в 2018 році презентував щось, що просто не вписується в будь-які рамки!

Хіп-хоп опера від Noize MC містить 30 треків! З них декілька точно будуть приречені на хітовий успіх. На один з них – "Голос & Cтруны" – ще до релізу був знятий кліп. Кожна пісня хіп-хоп опери – це невід'ємний шматочок пазла в загальній сюжетній лінії, це щось більше, ніж просто пісня з посиланням на попередні композиції.

Noize MC — Голос & Cтруны (дивитися відео онлайн)

Noize безумовно проробив фантастичну роботу. Спочатку він склав матеріал, відрепетирував, потім переосмислив і записав в студії, куди запросив безліч гостей. Крім сюжету і музичної складової, Noize написав текст не тільки до своїх партій, а й майже до всіх "гостьових", в тому числі і жіночих.

Noize MC — Без нас (дивитися відео онлайн)

Крім творчої складової, тут дуже важлива робота менеджменту з впровадження матеріалу в уми громадськості. Як мінімум, це хороший варіант для залучення нових слухачів, в тому числі і тих, хто далекий від класичного матеріалу Noize MC.

The Carters (Jay Z & Beyoncе) – Everything is Love

Американський репер Jay Z і співачка Beyoncе (які є чоловіком і дружиною) об'єдналися в дует The Carters і, фактично, без жодних попереджень випустили спільний альбом "Everything is Love".

Чутки про об'єднання Jay Z і Beyoncе ходили ще з 2016 року, але під час першої спроби працювати музиканти взялися за запис сольних композицій. Цього ж разу у них все вийшло, і перший спільний альбом містить 9 композицій, а також бонусну композицію "SALUD!" за участю хіп-хоп тріо Migos і Фаррелла Вільямса.

Композиції виконані в кращих традиціях попередніх колаборацій пари – вони ідеально доповнюють один одного, а іноді і зовсім міняються місцями: Beyoncе вправляється в майстерності речетативом, а Джей переходить на лірику – завдяки такому симбіозу робота відчувається цілісною.

The Carters – APES**T (дивитись відео онлайн)

Альбом став своєрідною сповіддю двох артистів. Джей встиг розкритикувати "Греммі" (посилаючи премію куди подалі, адже з 8 номінацій він не виграв жодної), згадав також і Super Bowl: "Я відмовився від Super Bowl. Я потрібен їм, а вони не потрібні мені". Можна вважати це підтвердженням того, що Джей таки відмовився від виступу на лютневому шоу. А от Beyoncе послала під три чорти сервіс Spotify, на якому її останній лонгплей так і не з'явився через конфлікт з правилами сервісу.

Не обійшлося і без одкровень щодо подружнього життя: "Ми розлучилися, а потім знову зійшлися. Ми прийшли і завоювали. Тепер ми щасливі в любові". Здається, подружжя не зупинити і вони висловилися про все, про що мовчали раніше.

Разом з лонгплеєм вийшов кліп на трек "APES**T". Навіть якщо ви не фанат Beyoncе, то подивіться його хоча б тому, що зйомки відбулися в Луврі! Хто ще з артистів може цим похизуватись? В кліпі музиканти знову перевершили себе за частиною естетики, харизми і уміння робити перформанс, від якого не відірватися.

Tom Odell – Jubilee Road

Британський співак Том Оделл випустив свій довгоочікуваний третій повноформатний альбом "Jubilee Road". Всього в першу за два роки пластинку артиста увійшло 11 треків.

Пісні невиправного романтика, історії про кохання та чуттєве їх виконання – саме те, що потрібно для довгих і холодних вечорів. Особливої уваги заслуговує композиція "Half As Good As You", виконана разом із німецькою співачкою Еліс Мертон. Саме її вокал зробив ритмічний акустичний трек ще більш експресивним, підкресливши контраст жіночого і чоловічого голосу в контексті двох людей з розбитим серцем, які ще не змогли відійти від душевної травми. Це життєствердний гімн для всіх романтиків, який вселяє в серця світло і тепло.

Tom Odell – Half As Good As You ft. Alice Merton (дивитися відео онлайн)

У підтримку нового альбому Tom Odell відправиться у великий тур та завітає в Україну. У Києві концерт запланований на 5 лютого 2019 року в Stereoplaza. У Львові музикант виступатиме наступного дня – 6 лютого в клубі Malevich.

Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

Новий альбом Arctic Monkeys відразу після виходу був прийнятий досить прохолодно як слухачами, так і критиками, але останні, мабуть, пізніше одумалися. "Tranquility Base Hotel & Casino" можна знайти практично в кожному другому списку з кращими альбомами.

Свій останній альбом гурт презентував ще в 2013 році. В цей період учасники колективу спробували сили в інших проектах (наприклад, Алекс Тернер взяв участь в дуеті "The Last Shadow Puppets", а Мет Хелдерс почав співпрацювати з Іггі Попом).

Взагалі, новий альбом мав бути сольною роботою Алекса Тернера, але музиканти із гурту якось вмовили на спільну роботу, щоб альбом вийшов під ім'ям Arctic Monkeys.

Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino (дивитися відео онлайн)

Загалом, якщо ви продовжуєте чекати повторення прудкості "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" (12 років!) або сумуєте за швидкісним рифам на кшталт "Brainstorm" від Arctic Monkeys – то "Tranquility Base Hotel & Casino" очевидно не викличе у вас нічого, крім тужливого позіхання. Якщо ж ви дещо втомилися від гучних самовихвалянь, готові слухати і прислухатися – то альбом може приємно здивувати вас. Спробуйте і переконайтеся самі.

Не хочеться звісно займатись пророкуванням, але є чутки, що розпад Arctic Monkeys вже не за горами. Тож насолоджуйтесь, поки така можливість взагалі є!

MGMT – Little Dark Age

Новий альбом MGMT "Little Dark Age" продовжує дивні, але привабливі традиції групи. Через 5 років бруклінський інді-поп-дует повернувся, щоб знову зробити маленьку революцію.

MGMT – Little Dark Age (слухати альбом повністю)

У MGMT завжди була темна жилка, депресивна і трохи відчайдушна. Вона була ледве помітна, читалася між рядків. У новому альбомі вона проглядається сильніше, досягаючи апогею в титульному "Little Dark Age". Якщо порівнювати альбом MGMT з попередніми роботами з точки зору звичайного шанувальника, то це краще з часів "Time To Pretend".

30 Seconds to Mars – America

На новий альбом Thirty Seconds To Mars "AMERICA" слухачі чекали чотири з половиною роки. І головне питання, яке постало після її виходу – чи лишилтся 30STM рокерами?

В нових релізах ви практично не знайдете гітарного звуку, адже музиканти все більше й більше рухаються в напрямку до електронної музики, яка здобула шалену популярність сьогодні. В нових треках присутня маса гітарних ефектів, і різноманітних бітів, які відмінно вписалися б і в хіп-хоп, і в поп-музику.

Thirty Seconds To Mars – Rescue Me (дивитися відео онлайн)

Винятком, мабуть, є інструментальний трек "Monolith", тут гітарний звук перегукується зі струнними. Не менш епічно слухається гімн "Great Wide Open", де важливу роль відіграє рояль і гітарний дилей, а голос Джареда, обрамлений госпел-хором, який звучить на приголомшливому надриві.

Thirty Seconds To Mars – Great Wide Open (дивитися відео онлайн)

І для тих, кому робота не зайшла – сome on, сьогодні вже давно ні альтернативний рок, ні рок-н-рол – не є провідними напрямками в музиці. Тож така еволюція "марсів" виглядає досить доречно і безумовно принесе гурту нових слухачів.

Нехай у новому році буде ще більше крутих і якісних релізів! А своїми улюбленими альбомами від іноземних музикантів – діліться у коментарях.