Період наспівування пісень Frank Sinatra і переглядів фільмів "Сам удома" вже не за горами! І поки наші міста ще не засипало густим і лапатим снігом, а бажання поставити ялинку не досягнуло свого максимуму – давайте згадаємо про музику, яку подарував нам останній місяць осені.

Серед усього музичного різноманіття LifeStyle 24 обрав 10 музичних прем’єр листопада, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

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Бумбокс – Твiй на 100%

Старий добрий "Бумбокс" повернувся – таке до болю знайоме розмірене звучання, простий і водночас такий проникливий текст, який наче писали про кожного з нас. Все це про нову композицію гурту "Твiй на 100%".

Це на сто відсотків реальна історія. Пісня, на яку надихнула мене зустріч із однією зі слухачок, яка просто мені вивалила свою історію, а я цю історію віддав вам. Ця пісня була написана швидко, за один переліт, може тому вона така драйвова,

– так розповідає Андрій Хливнюк про нову пісню.

Відомо, що композиція увійде до альбому "Таємний Код". Першим cинглом нового альбому став дует з гуртом The Gitas – "Тримай мене". Композиція була презентована в червні 2018 року і наробила неабиякого шуму в мережі! Ще б пак, цю пісню можна слухати на повторі здається вічно.

Бумбокс – Твiй на 100% (слухати онлайн)

Вагоновожатые – Референс (альбом)

Гурт "Вагоновожатые" наприкінці осені презентував перший великий реліз за два роки альбом – "Референс". Всього в альбом увійшло 10 треків, серед яких і дві перших в історії гурту пісень українською: "Бриф" та "Веаюфром".

Цей альбом ми готували два роки. У ньому сплелися переживання і відчуття всіх "Вагоновожатых", кожен з нас написав для платівки свій трек. Можливо тому альбом вийшов більш концептуальним і цілісним. Якщо "Вассервага" був своєрідним адреналіновим вибухом, то "Референс" – наші спостереження за суспільством, своєрідний зріз часу,

– прокоментували реліз музиканти.

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А якщо простіше, то "Референс" – це десять історій про кожного з нас, про слабкості, відверті фобії, залежність від гаджетів та соцмереж. Кожен знайде себе у цих композиціях.

Слухати Вагоновожатые – Референс на:

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Вагоновожатые – Референс [Album mixer] (слухати онлайн)

Imagine Dragons – Origins (альбом)

Ця четвірка американців підірвала своїми хітами не один стадіон світу, а потім вийшов новий альбом "Origins". Саме за нього Imagine Dragons розкритикувала абсолютно всі, кому це було не лінь.

Музиканти самі стали заручниками власної популярності – стрибнути вище голови мало кому вдається. А записувати наспіх альбом під час туру, в цьому випадку, точно не було найкращою ідеєю.

Популярність Imagine Dragons почала поширюватись світом радіоактивними синглами ще в 2012 році. Однак ударної потужності вистачило на три з гаком альбоми. Останнім часом гурт регулярно критикують за передбачуваність і зайву простоту – часом, треба сказати, заслужено, але частіше все ж несправедливо. Але погодьтесь, що важко не звикнути до музики, яка постійно звучить з усіх усюд.

Тому новий альбом Imagine Dragons, звісно, не збірка хітів, але це справдні гідна та якісна робота. В альбомі є слабкі місця, але сильних більше. Музика без радикальних змін, не дуже складна, але водночас і не примітивна – таку музику хочеться слухати.

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Слухати Imagine Dragons – Origins на:

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Imagine Dragons – Bad Liar (слухати онлайн)

Noize MC – No Comments (EP)

Без жодних анонсів і зайвих слів Noize MC презентував новий EP, до якого увійшло чотири треки. Цей реліз вже встигли назвати "найпохмурішим" з усієї творчості музиканта, і в якійсь мірі, з цим важко посперечатись. Загалом же нові композиції дуже нагадують ранню творчість – характерний флоу, чіткий ритм і головне – потужні і пронизливі тексти.

Noize MC звернувся до творчості Йосипа Бродського і створив одну з кращих пісень на його вірші, а також включив цитати з вірша поета у трек "В темноте".

Тож якщо вас відверто дратує погода і передноворічні турботи усіх навколо – то ми знайшли прекрасний музичний супровід :) Але не перестарайтесь, все-таки цей EP нагадує ранню творчість Noize MC, але його "темну" сторону.

Noize MC – В темноте (слухати онлайн)

Latexfauna – Kungfu

Пропустити прем'єру від "найсімпатічніших" музикантів було би просто неприпустимо! Трек "Kungfu" не про бойове мистецтво, а про любов до усього, щоб ми не робили, а ще про смирення. І все це в обгортці з тягучої музики і вже навіть рідного суржику.

Для нас це сама странна пісня з усіх, які ми робили. Кунгфу – це не просто драки з Джекі Чаном, це пристрасть до всього, шо ми робимо. Кунгфу – це баланс. Кунгфу – це закон. Кунгфу – це Любов,

– коментують реліз музиканти.

Не будемо сперечатись на рахунок "дивної пісні", але можемо з упевненістю сказати, що якщо ви любите дрім-поп, то ця пісня вам точно сподобається.

Latexfauna – Kungfu (слухати онлайн)

ONUKA – Хащі

Новий трек "Хащі" увійшов до альбому MOZAЇKA. За словами Нати Жижченко, трек записували на колесах – у різних країнах і містах під час гастролей. Партії музичних інструментів і вокал збирали на телефонах і ноутбуках.

"Хащі" у моєму розумінні – безпросвітна прірва. Їх хотілося б обійти, уникнути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці – куди не глянь, навколо одні "Хащі",

– розповідає Ната Жижченко.

ONUKA – Хащі (слухати онлайн)

В мережі з'явився альтернативний кліп на цю пісню, у якому наші улюблені депутати займаються у Верховній Раді усім чим завгодно, але не роботою. Радимо до перегляду :)

Zaz – Effet Miroir (альбом)

Французька співачка Zaz випустила новий альбом під назвою "Effet Miroir", що в перекладі з французької означає "ефект дзеркала". Цей альбом став четвертою студійною роботою співачки, до нього увійшли 15 пісень.

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Комбінуючи елементи жанрів шансон, поп, сальса і рок, "Effet Miroir" є втіленням надій і переконань самої Zaz. Якщо вам хочеться спокою, французької легкості та невимушеності – то цей альбом спеціально для вас.

Слухати Zaz – Effet Miroir на:

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ZAZ – Demain c’est toi (слухати онлайн)

Los Unidades – E-Lo

Невідомі Los Unidades – це гурт Coldplay, який вирішив змінити назву. Поки наче музиканти офіційно не оголосили самі про це, тож хтозна у що такі експерименти виллються. У записі нового треку "E-Lo" взяли участь Фаррелл Вільямс і хіп-хоп-виконавець Jozzy.

"E-Lo" є першою ластівкою з міні-альбому "Global Citizen Festival: Mandela 100", однойменного фестивалю на честь 100-річчя Нельсона Мандели, який відбудеться 2 грудня в Йоганнесбурзі (Південна Африка). Фронтмен Coldplay Кріс Мартін заявлений серед хедлайнерів поряд з Бейонсе, Jay-Z, Едом Шираном та іншими відомим музикантами.

Los Unidades & Pharrell Williams – E-Lo (feat. Jozzy) (слухати онлайн)

MOONZOO – Sad_dance (альбом)

Львівський гурт MOONZOO презентував дебютний альбом "Sad dance", який було б неправильно оминути увагою. Не завжди ж потрібно бути неймовірно популярним, аби творити справді круту музику? Та й як цього місяця довели Imagine Dragons, що популярність – це ще далеко не все.

Sad dance – це не просто сумні танці, це своєрідна поліфонія емоцій та відчуттів, які виникають при прослуховуванні музики. Бути сумним коли тобі весело, бути веселим від того, що ти сумний – ця музика саме про це,

– так кажуть музиканти про свій альбом.

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Реліз неймовірно легкий – прослухати можна буквально на одному диханні, а коли слухаєш, то хвилі меланхолії та ностальгії здається готові підняти шторм. Рекомендуєм до прослуховування! Особливо, затятим інтровертам :)

SunSay – Песня Земли

Неоднозначна прем'єра цього місяця. "Песня Земли" – великий проект SunSay спільно з фондом захисту дикої природи WWF та продакшн компанією Diagonal11. Це пісня про цінності нашої планети, природу, і про те, чи збережемо її ми для своїх дітей.

"Песня Земли" – це звернення до людини в будь-якому місці планети, заклик до усвідомлення єдності людей і природи, нашого зв'язку з планетою. Збереження рідкісних видів тварин, лісів, переробка сміття, глобальне потепління, зникнення культур малих народів – все це стосується людей незалежно від того, де вони живуть. Давайте будемо уважнішими до природи і один до одного. Ще хочеться сказати, що це спільна робота українців з росіянами поза політикою. У пісні взяла участь закарпатська співачка Аліна Паш, ми писали вокал в Києві, а продакшн робили в Петербурзі,

– так прокоментував вихід пісні сам музикант.

Зйомки відео проходили на Камчатці, в Карелії і на Кольському півострові, на березі Баренцевого моря, а це ще більше підігріло хвилю ненависті до пісні і самого музиканта. Хто шукає зраду, то знайде її усюди. Тож ми публікуємо, а вирішувати, як завжди вам – слухати чи ні.

SunSay – Песня Земли (слухати онлайн)

І на сам кінець, затишної зими і let it snow!