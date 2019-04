Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути

Альбоми, сингли, кліпи, фільми про музику та концерти – це далеко на все, чим потішив нас квітень! Особливо плідним місяць був для українських музикантів. Тут і колаборація "Бумбоксу" та Тіни Кароль, і новий сингл від Latexfauna, альбом від Alyona Alyona та ще багато іншого!

Серед усього музичного різноманіття ми обрали 10 музичних прем’єр квітня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Дует місяця: Бумбокс і Тіна Кароль – Безодня

"Бумбокс" не робить поганих дуетів. Доведено і перевірено роками. Тому спільна робота разом із українською співачкою Тіною Кароль була приречена на успіх. Ідея дуету виникла у самого Андрія Хливнюка. До цього Тіна Кароль жодного разу не співала дуетом, тож ідея була ще й ризикованою. Для "Бумбоксу" Тіна вперше зробила виключення. Співачка виконала свою партію і повністю довірила подальшу долю пісні Хливнюку.

"Безодня" – це історія зрілого кохання, це музична сповідь обох музикантів. Майстерно, чисто, щиро і відверто. І якщо ви вже читали про начебто роман між Хливнюком і Кароль, значить вони прекрасно зіграли свої ролі.

Пісня має досить складну мелодику, а мотив не так вже й легко запам'ятовується. Така форма повністю відповідає змісту – складні стосунки і переживання важко помістити лише в кілька акордів. Проте цю композицію хочеться прослуховувати раз за разом. Це одна з кращих робіт "Бумбоксу" за останній час.

Офіційний кліп має вже понад 2 мільйони переглядів на YpuTube, але ми залишимо для вас живий виступ музикантів. Здавалось би куди краще, але вживу – пісня ще краще звучить.

Бумбокс і Тіна Кароль – Безодня (LIVE performance) – дивитися онлайн

Саундтрек місяця: Florence + the Machine – Jenny of Oldstones (Game of Thrones)

Британський гурт Florence and the Machine представив нову пісню "Jenny of Oldstones", яка стала саундтреком до другого епізоду серіалу "Гри престолів". Саме цю композицію виконав біля каміна Подрік Пейн наприкінці серії. І це, напевно, найсильніший момент у всій серії.

Композиція нагадує більше літургійний середньовічний спів, аніж пісню в сучасному її розумінні. У баладі йдеться про дівчину Дженні, героїню епосу Вестерос, кохану і дружину принца Дункана Таргаріена. Текст пісні можна знайти в книгах Джорджа Мартіна.

Вокал Флоренс Уелч зачаровує, її голос лунає наче з минулих століть. Гармонійно доповнюють вокал живі інструменти, а кульмінація взагалі нагадує церковний спів.

Florence + the Machine – Jenny of Oldstones (дивитися онлайн)

The Chemical Brothers – No Geography (альбом)

Кульовий гурт The Chemical Brothers презентував свій дев'ятий альбом "No Geography". Цей альбом особливий в першу чергу тим, що музиканти повернулись до того, як створювали музику на початку своєї кар'єри. Том Роулендс і Ед Саймонс записали весь альбом на тому ж обладнанні, що і перші два альбоми у своїй кар'єрі.

Але стара техніка не означає "старе звучання". Електронна психоделіка, танцювальний бас, різкий ритм і електронний вокал свідчать – це все про "No Geography". Перетікання мелодії в мелодію, шум натовпу, сміх, синтезатори і барабани – це все заворожує настільки, що 45 хвилин пролітають за секунду.

Потужно, ритмічно, сміливо і навіть люто. Є великі шанси, що цей електронний альбом стане кращим у цьому році.

Альбом The Chemical Brothers – No Geography на:

Google Play

iTunes

The Chemical Brothers – Got To Keep On (дивитися онлайн)

Latexfauna – Evpatoria (сингл)

Дрім-поп гурт Latexfauna випустив нову композицію "Evpatoria" – справжнісінький літній хіт! Такий добрий, такий наївний та по-літньому теплий. Якщо ви хоч раз їздили у літній табір під час навчання в школі, то ця пісня точно для вас. Лише не дуже впадайте в ностальгію, бо прийде розуміння про власне старіння :)

"Evpatoria" – вже третя з майбутнього альбому Latexfauna, хоча гурт і надалі дотримується власної стратегії – музиканти публікують кожен окремий трек і лише потім формують з них альбом.

Latexfauna – Evpatoria (слухати онлайн)

Dakh Daughters – Air (альбом)

Фрік-кабаре Dakh Daughters презентувало другий повноформатний альбом "Air". В альбомі багато алюзій: тут і вірш Майка Йогансена, Миколи Холодного та текст Павла Тичини, які гармонійно обіграні з текстами гурту.

Щодо музики, то інструментально Dakh Daughters собі не зраджують – акустичне аранжування, а при прослуховуванні здається, що сидиш в старому театрі, вік якого видає затертий паркет. Альбом різний: тут є драматична і тягуча атмосфера, надривний вокал, впевнений контрабас, монотонна ритміка і навіть медитативні мотиви.

Назва "Air" чудово відповідає наповненню альбому. Від першої до останньої композиції – всього один подих. Щоб оцінити новий альбом повною мірою, варто сходити на виступ наживо, бо концерти Dakh Daughters – це незабутнє, яскраве та вражаюче шоу.

Альбом Dakh Daughters – Air​ на:

Google Play

iTunes

Dakh Daughters – Inshe Misto (дивитися онлайн)

Реп-альбом місяця: Alyona Alyona – Пушка

Альбом "Пушка" від Alyona Alyona не похвалив хіба лінивий. Альона Савраненко увірвалась зі своїм репом у шоу-біз зовсім нещодавно і змусила говорити про себе усіх. Не залежно від того, яку ви музику слухаєте, ви точно про неї чули.

Вихователька дитсадка під Києвом вразила вже з першого кліпу. Пишнотіла Альона в купальнику на гідроциклі – ціле видовище. Спочатку її сприймали несерйозно, думали, що Alyona Alyona – це тимчасовий мем у реп-музиці. А виявилось, що зовсім ні. Перший альбом цьому доказ.

Усього до платівки увійшло 13 треків, серед яких вже відомі "Голови", "Рибки", "Відчиняй" та "Залишаю свій дім". Також до альбому увійшла композиція разом із Аліною Паш.

Alyona Alyona – унікальна. Вона доводить, що стандарти зовнішності – це лише умовність. Що жіночий реп – сильний, іронічний, місцями саркастичний і зовсім не нудний. Alyona Alyona – пишка і пушка.

Альбом Alyona Alyona – Пушка​ на:

Google Play

iTunes

Alyona Alyona & Alina Pash – Падло (дивитися онлайн)

Відео місяця: Monatik — LOVE IT ритм

Monatik – співак з душею хореографа. Його новий кліп "LOVE IT ритм" – це шалена суміш з ритмічної пісні, сміливих хореографічних постановок, десятків костюмів та яскравих декорацій. Лише уявіть, що для кліпу створили аж 53 образи, лише на костюми пішло 208 метра тканини! У відео знялось понад 30 артистів у найрізноманітніших образах – тут і ковбої, і спортсмени, і танцівники.

На створення такого кліпу музиканта надихнули голівудські екранізації 50-х років – "Співаючи під дощем" (1952), "Кумедна мордочка" (1957) тощо. Кліп дійсно нагадує мюзикл і є одним із наймасштабніших у всій кар'єрі артиста.

Monatik — LOVE IT ритм (дивитись онлайн)

Masterskaya – Сырой сборник. Весна

Masterskaya представила нову збірку треків від молодих і маловідомих українських артистів – "Сырой сборник. Весна", яка стала вже п'ятою. Ця збірка в першу чергу про те, чим дихає український музичний світ поза увагою камер журналістів та професійних режисерів. Всі треки живі, свіжі і місцями зухвалі.

Ми не знаємо, хто з представлених артистів стане зіркою, про кого заговорять, але вибрати декілька композиції собі до душі – точно з цієї збірки можна. Окремо хочеться виділити Milliways, Hellomishel, Аркадэнс та Ratmir. Що ж слухати саме вам, обирайте самі.

Альбом Masterskaya – Сырой сборник. Весна​ на:

YouTube Music

iTunes

Masterskaya – Сырой сборник. Весна​ (дивитися тизер онлайн)

Live-альбом місяця: Beyoncе – Homecoming

Шоу Beyonce на минулорічному фестивалі Coachella в США було настільки феєричним, що про нього говорять і досі! По-перше, Веуоnсе стала першою темношкірою жінкою, яка стала головним хедлайнером фестивалю. По-друге, в її виступі взяли участь сотні танцюристів, оркестр та навіть чоловік співачки Jay-Z.

Виступ співачки – це потужна ода фемінізму, а також афроамериканській культурі. І через рік весь виступ отримав нові форми – Live-альбом та однойменний документальний фільм. До платівки увійшло 40 (!) композицій, а тривалість альбому майже – дві години.

Фільм Homecoming доступний для перегляду на Netflix, у ньому також йдеться про виступ на фестивалі Coachella.

Альбом Beyoncе – Homecoming​ на:

Google Play

iTunes

Homecoming: A Film By Beyoncе (дивитися трейлер онлайн)

Бонус місяця: Фільм "Битва за українську музику: між зрадою та перемогою"

Цього місяця онлайн-журнал СЛУХ презентував фільм власного виробництва про розвиток української музичної індустрії та її нинішній стан – "Битва за українську музику: між зрадою та перемогою". У зйомках взяли участь видатні продюсери, артисти і менеджери. Серед них: Юрій Нікітін, Ната Жижченко, Євген Філатов, Олексій Потапенко, Іван Дорн та інші.

Як зароджувався український шоу-біз, що було в 1990-х, як змінювалась індустрія після Євромайдану та з початком війни – на всі ці питання лунають чесні, місцями навіть незручні та болючі відповіді. Цей фільм — про найболючіші точки української музичної індустрії, його варто переглянути усім, хто так чи інакше цікавиться музикою.

Фільм "Битва за українську музику: між зрадою та перемогою" (дивитися онлайн)