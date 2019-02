Музичні новинки лютого: 10 пісень, які варто почути в останній день зими

Музичні прем'єри лютого – це останні акорди зими, тужливі сингли, захопливі live-виступи та повноцінні альбоми. Від оригінального сету на озері, нового синглу від The Cinematic Orchestra до загадкового альбому RY X!

Серед усього музичного різноманіття LifeStyle 24 обрав 10 музичних прем'єр лютого, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Live-виступ місяця: FKJ на озері Салар-де-Уюні

Краще за півтори годинний live-виступ мультиінструменталіста French Kiwi Juice може бути тільки його виступ на озері Салар-де-Уюні у Болівії. Саме озеро – це найбільший у світі солончак, він має ідеально плоску поверхню, саме тому при потраплянні води озеро перетворюється на найбільше природне дзеркало. Від одного вигляду лише захоплює!

А додайте до цього краєвиду м'яку та футуристичну електронну музику від відомого FKJ! Музиканта можна назвати справжнім художником, який вміло зачаровує своїм оригінальним сетом. Тут і яскраве синтезаторне звучання, і живі інструменти, і багатий бас.

Радимо зустрічати весну саме під цю музику! Сам виступ опублікували на платформі Cerclе, основною метою якої якраз і є живі виступи музикантів у незвичайних місцях. Наразі запис доступний лише на сторінці у Facebook, запис на YouTube завантажать пізніше на каналі Cerclе.

FKJ live, Salar de Uyuni (дивитись відео онлайн)

Tik Tu – Ulitakis (альбом)

Український гурт Tik Tu в останній понеділок зими презентували свій другий альбом "Ulitakis". Перша студійна робота "Shuma" була випущена у 2016 році, тож маємо з чим порівняти.

Якщо перший альбом музикантів нагадував більше збірку різних пісень, які створювалися незалежно одна від одної, то пісні у другому альбомі пов'язані між собою і плавно перетікають одна в одну. Тож дуже рекомендуємо слухати все по-порядку. Музичне різноманіття альбому також вражає. Тут вам і незвичні інструменти (скрипка та африканська перкусія), і легкий лаунж, і регі, і синті-поп.

Окремо варто виділити композицію "Zyma" і щире зізнання про те, що Наталка Багрій "не любить всю оцю зиму". А хто ж її любить, особливо після трьох місяців холодів і неякісного опалення?

Альбом Tik Tu – Ulitakis на:

Google Play

iTunes

Tik Tu — Ulitakis (слухати онлайн)

White Lies — Five (альбом)

Британці White Lies презентували п'ятий альбом під нехитрою назвою "Five". Альбом відкриває семихвилинна пісня "Time to Give", яка просто зачаровує і затягує своїм синтезаторним програшем.

Решта композицій коротші, але від того не менш цікаві. Тут знайшлося місце і приспівам, які довго не можна викинути з голови, і гітарним рифам, і драм-секціям, і навіть акустиці.

В альбомі точно є кілька хітів, хоча у порівнянні з минулими роботами "Big TV" і "Friends" сама платівка слабша. Самі ж музиканти підняли планку так високо, що вразити вже вибагливого слухача з кожним разом буде все важче і важче.

Альбом White Lies — Five на:

Google Play

iTunes

White Lies — Time To Give (слухати онлайн)

The Cinematic Orchestra — A Promise (feat. Heidi Vogel)

Британський музичний гурт The Cinematic Orchestra презентували другий трек з майбутнього релізу "To Believe". Для музикантів це буде перший альбом після 12 років! Відомо, що вийде він вже 15 березня.

Щодо синглу з Хайді Фогель (Heidi Vogel), то він поєднав в собі фортепіано та електронне звучання. Самі ж музиканти кажуть, що ця пісня "є апогеєм неповторного звучання групи". Після такої прем'єри з нетерпінням чекаємо на альбом!

The Cinematic Orchestra — A Promise (feat. Heidi Vogel) (слухати онлайн)

Foals — On the Luna та Sunday

Британські інді-рокери Foals у лютому презентували одразу два нових треки з майбутнього альбому "Everything Not Saved Will Be Lost". В січні відбулася прем'єра першого синглу "Exits", тоді ж стало відомо, що альбом буде поділений на дві частини. Вихід першої запланований на 8 березня та вже доступний для передпродажу.

До композиції "On the Luna" музиканти одразу випустили й кліп, який складається з нарізки відео зі студії, концертів та турів.

Foals — On the Luna (слухати онлайн)

Презентація треку "Sunday" відбулася на шоу "Beats 1" на BBC Radio. В ефірі музиканти описали свою композицію як "захоплюючий психоделічний фанк-панк прилив енергії". І з ними важко не погодитись!

Foals — Sunday (слухати онлайн)

RY X – Unfurl (альбом)

Австралійський поет та композитор Рай Камінг (RY X) презентував новий альбом "Unfurl". Музикант виділяється на фоні всіх інших поп- та інді-виконавців. Він тихий, спокійний, розмірений та сумний, наче Том Йорк. Чого ще ж хотіти?

Його голос – це перловий андрогінний тенор, кровоносна судина зі зрідженою меланхолією,

– так писала про Камінга писала газета The New York Times.

Маючи такий голос, не дивно, що його музика настільки чарує. Новий альбом не став виключенням. Кожна композиція – це гіпнотичний гімн одержимості, надії, водночас сповнений смутком та тугою. Все це обрамлено легкою поп-музикою та інді-мотивами. Більшість композицій супроводжують доволі дивні й абстрактні відео.

Альбом RY X – Unfurl на:

Google Play

iTunes

RY X — Untold (слухати онлайн)

Trevor Something — Bots Don't Cry (альбом)

Анонімний музикант і абстрактний художник з Америки Trevor Something презентував новий студійний альбом "Bots Don't Cry". І це при цьому, що минулий його альбом вийшов лише кілька місяців тому — у жовтні 2018. Тож часу музикант точно не витрачає дарма.

Раніше Trevor Something постійно експериментував, час від часу вдаючись то в постпанк, то в електроніку. Нова ж його робота наповнена сінтвейв звучанням, завдяки якому музикант власне і прославився. Ритмічний саунд доповнює приглушений вокал в стилі M83. Тож робота вийшла досить гідною, а поспіху тут зовсім не відчувається.

Альбом Trevor Something — Bots Don't Cry на:

Google Play

iTunes

Trevor Something — Bots Don't Cry (слухати онлайн)

Yann Tiersen – All (альбом)

Ян Тірсен – французький мультиінструменталіст, композитор-мінімаліст і диригент. Він досконало володіє скрипкою, фортепіано, акордеоном, акустичною та електро-гітарами, вібрафоном, банджо... І це ще далеко не весь список! Найчастіше в його творах можна почути фортепіано або акордеон.

Альбом "All" – це спроба музиканта об'єднати різні екосистеми, саму тому поруч із звуком синтезатора можна почути звуки саду, спів птахів, лісу в Каліфорнії.

Платівкою найкраще насолодитись в темній кімнаті – дозвольте захопливому аранжуванню пройти крізь вас, наповнити вас звуками природи та неймовірною музичною спритністю Тірсена.

Альбом Yann Tiersen – All на:

Google Plsy

iTunes

Yann Tiersen – Pell (слухати онлайн)

The Moth & The Flame – Ruthless (альбом)

Американський альтернативний гурт The Moth & The Flame презентували новенький альбом "Ruthless". Фронтмен гурту раніше відзначив, що цим альбом вони спробують "зруйнувати музичні кордони", в яких перебували до цього. Для цього їм знадобилось кілька років, адже минула студійна робота датована аж 2016 роком.

І перерва таки пішла на користь. Альбом дуже цілісний і весь слухається на одному диханні, він розмірений і ненав'язливий. Особливо підійде для далекої дороги.

Альбом The Moth & The Flame – Ruthless на:

Google Plsy

iTunes