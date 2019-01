Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році

Січень порадував не лише синглами та новими кліпами, а й повноцінними альбомами. Balthazar та James Blake, наприклад, всі свята працювали, щоб видати крутий результат тоді, поки всі лише починають виходити з майонезної коми. Беріть приклад!

Серед усього музичного різноманіття LifeStyle 24 обрав 10 музичних прем’єр січня, які вважаємо гідними вашої уваги. Давайте починати рік з хорошої музики!

Balthazar – Fever (альбом)

Бельгійський гурт Balthazar представили новий альбом "Fever". Попередня їх робота, датована 2015 роком, – альбом "Thin Walls" був першим. Після нього музиканти взялися за власні сольні проекти: Джинте Депрез виступає як J.Bernardt, а Мартен Деволдер відомий також як Warhaus.

Проте через чотири роки музиканти знову об'єдналися, аби видати крутий матеріал. До нового альбому увійшло 11 композицій, частина з яких – презентована вперше. Весь альбом тягучий та теплий! Слухати його – то наче пити тепле какао в ліжку, от повірте. До того ж, в кращих традиціях, альбом можна не лише послухати, а й замовити у вигляді платівки.

Альбом Balthazar – Fever на:

Balthazar – Fever (слухати онлайн)

Foals – Exits

Британці Foals мовчали цілих чотири роки (останній повноформатний альбом вийшов ще у 2015 році) і лише мучили своїх фанатів нескінченними тізерами. І ось нарешті! Гурт презентував новий сингл та одразу кліп на нього – "Exits".

Також відомо, що сингл "Exits" увійде до першої частини майбутнього подвійного альбому "Everything Not Saved Will Be Lost". Вихід першої частини запланований на 8 березня та вже доступний для передпродажу. А от другу частину доведеться чекати довше – реліз намічений на осінь цього року.

Щодо кліпу, то в ньому засвітився актор Айзек Хемпстед-Райт, який відомий за роллю Брана Старка у серіалі "Гра престолів".

Foals – Exits (слухати онлайн)

James Blake — Assume Form (альбом)

Нехай зараз лише початок року, але, здається, один із найкращих альбомів 2019 року вже презентований. Зірка електронної сцени James Blake повернувся з новим альбомом "Assume Form", а критики навперебій радять до його ознайомлення.

"Assume Form" – спокійний, менш депресивний та навіть романтичний, якщо його порівнювати із попередніми роботами музиканта. Разом із Джеймсом до альбому долучилися Metro Boomin, Тревіс Скотт (напевно, один із найвідоміших реперів сьогодення), іспанська співачка Розалія, André 3000 з Outcast (один із найкращих MC у всьому світі) та Moses Sumney (автор однієї з найкращих пісень минулого року). Хіба можна з таким складом створити щось погане? Питання риторичне.

Граничний спокій, розмірений темп, доречний вокал, романтика і смуток, модний саунд і місцями дуже дивні мелодії – те, що робить цей альбом не схожим на жоден інший. Цей альбом обов'язковий для прослуховування у якийсь тихий вечір п'ятниці, коли буде місце лише для ваших думок та майстерності одного з найкращих (після цього альбому, це вже без сумніву) сонграйтерів сьогодення.

Слухати альбом James Blake – Assume Form на:

James Blake – Assume Form (слухати онлайн)

Hozier – Almost

Ірландський співак і музикант Hozier презентував новий трек "Almost (Sweet Music)", яка увійде до довгоочікуваного повноформатного (і до речі, першого за чотири роки) альбому "Wasteland, Baby!". Прем'єра альбому намічена на 1 березня, проте артист вже опублікував і обкладинку, і навіть трекліст.

У платівці будуть раніше випущені сингли "Nina Cried Power" і "Movement". Всього до альбому увійде 14 треків.

Hozier – Almost (слухати онлайн)

The Killers – Land of the Free

The Killers презентували композицію "Land Of The Free", а також кліп на неї. Хочеться відзначити заполітизованість даної роботи, адже раніше музиканти зберігали доволі нейтральні позиції, але сама пісня миролюбива, без жодних закликів.

Мелодійний трек зачіпає внутрішні проблеми США та мексиканських емігрантів, а госпел-хор у приспіві точно викличе сльози на очах в американських патріотів. У пісні йдеться про поділ сімей, масові арешти, необхідності контролю над зброєю і про стіну на кордоні США з Мексикою, будівництво якої наполегливо лобіює президент Америки Дональд Трамп. Все супроводжується кадрами, відзнятими на кордоні між США та Мексикою.

Фронтмен Брендон Флауерс розповів про пісню в інтерв'ю Beats 1:

Я думаю, що зараз настав той самий час. Основна причина в тому, що ми втомилися від всього цього. Для мене все почалося з Сенді-Хук (масового вбивства в школі, – 24 канал). Це вплинуло на мене, як на батька, а потім пішли й інші історії. Ерік Гарнер, Трейвор Мартін (афроамериканці, загиблі від рук поліцейських, – 24 канал), ситуація на мексиканському кордоні. Все це не відповідає цінностям, на яких, як я думав, заснована моя країна,

– заявив він.

"Land Of The Free" – це перший сингл з майбутнього альбому, реліз якого запланований на кінець 2019 – початок 2020 року. Поки не відомо, чи буде весь альбом дотримуватись такого ж політичного курсу, як перший сингл.

The Killers – Land Of The Free (слухати онлайн)

Bonobo – Ibrik

Саймон Грін, який виступає під псевдонімом Bonobo, представив новий трек "Ibrik" в рамках серії міксів Fabriclive. Новинку від улюбленця електронної сцени просто неможливо оминути увагою!

Лаконічні переходи, впізнаваний і занижений темп – це те, що характеризує треки Bonobo, те, за що його так люблять слухачі. З'явилось небагато інформації про новий альбом – реліз "Fabric Presents Bonobo" намічений аж на грудень 2019 року.

Bonobo – Ibrik (слухати онлайн)

HÆLOS – Kyoto

Для британців січень видався дуже продуктивним! Електронщики Hælos презентували сингл "Kyoto", який увійде до нової платівки. Другий альбом лондонського квартету "Any Random Kindness" презентують 10 травня цього року.

"Kyoto" – це якісний тріп-хоп, який змішують з елементами інших жанрів. Навіть неозброєним вухом можна почути в треці відлуння Radiohead та Massive Attack.

HÆLOS – Kyoto (слухати онлайн)

Скрябін – Сонце замість шапки

Андрій Кузьменко завжди буде жити в серцях своїх шанувальників. Його тексти не втрачають актуальності, скільки б років не пройшло. Це доводить опублікована композиція "Сонце замість шапки". Виявилось, що після смерті музиканта лишилось багато уривків пісень, які Кузьма не встиг опублікувати.

"Сонце замість шапки" – одна з них. Учасники гурту "Скрябін" використали архівні записи Кузьми і записали спільну фонограму. Перший куплет пісні виконує Скрябін, а другий заспівала бек-вокалістка колективу Ольга Лізгунова.

Скрябін – Сонце замість шапки (слухати онлайн)

Lamb – Armageddon Waits

Британський музичний дует Lamb випустив нову композицію "Armageddon Waits", якою оголосили про вихід сьомого студійного альбому. Остання повноформатна платівка виходила ще в 2014 році. Відомо, що альбом буде називатись "SECRET OF LETTING GO", а почути ми його зможемо вже 26 квітня 2019 року.

Що стосується нової композиції, то тут обійшлось без сюрпризів. Якісний тріп-хоп, впізнаваний "бристольський саунд" та елементи драм-н-бейс не дадуть вам сумувати!

Lamb – Armageddon Waits (слухати онлайн)

Виступ місяця: Том Йорк в студії Electric Lady Studios

І наостанок рекомендуємо прослухати виступ Тома Йорка в нью-йоркській студії Electric Lady Studios. Музикант виконав три композиції до фільму "Суспірія".

Також Йорк виконав пісню "Bloom" з альбому Radiohead "King Of Limbs". Том Йорк відзначив, що його колекція невиданого матеріалу буде опублікована 22 лютого в цифровому форматі "на всіх авторитетних (і сумнівних) потокових сервісах".

Ми залишаємо усі чотири композиції, вмикайте наповну!

Thom Yorke – Suspirium (Live from Electric Lady Studios) – слухати онлайн

Thom Yorke – Open Again (Live from Electric Lady Studios) – слухати онлайн

Thom Yorke – Unmade (Live from Electric Lady Studios) – слухати онлайн

Thom Yorke – Bloom (Live from Electric Lady Studios) – слухати онлайн