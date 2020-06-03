Нещодавно автор популярного серіалу "Чорне дзеркало" Чарлі Брукер заявив, що нового сезону поки що не буде, оскільки світ став занадто безрадісний для цього через пандемію COVID-19. Однак рекламне агентство Мадрида Brother ad school вирішило показати людям, що 6 сезон телешоу – це і є наша реальність.

Дизайнери розмістили рекламу на дзеркальній поверхні з промовистим написом – "6 сезон. Доступний зараз, усюди", пише видання Designboom.

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Відзначимо, від початку карантину в соцмережах ширяться меми, що людство зараз живе в новому сезоні серіалу "Чорне дзеркало". Саме це й використали в Іспанії, і розмістили на автобусних зупинках зовнішню рекламу.

У Brother ad school.прокоментували, що пройшли місяці, відколи все, що відбувається у світі, здається ще одним довгим епізодом телешоу.

На Netflix 5-й сезон — останній, який ви можете подивитися. Шостий відбувається в реальному світі",

– зауважили в іспанському агентстві.



Зовнішня реклама так званого нового сезону серіалу / Фото Designboom

Чи варто очікувати на 6-й сезон серіалу "Чорне дзеркало"

Нагадаємо, що шоуранер "Чорного дзеркала" Чарлі Брукер відклав вихід нового сезону на невизначений час. За його словами, світ і так переживає чималий стрес через пандемію коронавірусу, тож навряд чи люди готові до нових серій.

"Не думаю, що зараз людям буде цікаво дивитися про розкладання суспільства, тому я не працюю зараз над жодним із епізодів", – додав він.

Що відомо про "Чорне дзеркало"?Це британський науково-популярний серіал, відзнятий в жанрі антиутопії. Перший сезон вийшов на екрани у 2011 році.



Телешоу показує наслідки новітніх технологій на людство. Серіал став популярним через правдоподібність деяких сюжетів та моторошні історії в кожному епізоді, які можуть трапитись з людьми в майбутньому.

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