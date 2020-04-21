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Чого чекати від нового "Бетмена": цікаві деталі про супергеройський фільм

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Новий "Бетмен" 2021: сюжет, тизер, дата виходу і актори / hdqwalls.com

Вже у 2021 році на великий екран вийде новий фільм про Бетмена. Режисером кінопроєкту виступив Метт Рівз, який не припиняє дивувати публіку все новими деталями. Що ж наразі відомо про супергеройську новинку кіно – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Сюжет нового "Бетмена"

Кінострічки про Бетмена вже давно мають шалену популярність. Вперше про супергероя дізнались зі знаменитих коміксів, а у 1989 році вийшла перша екранізація цієї історії, яка й підкорила весь світ. Наразі готують до виходу 11-ту за рахунком кінострічку, яка, за попередніми прогнозами, матиме великий успіх у прокаті.

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Автором фільму, як і сценарію, став талановитий режисер Метт Рівз. Щоб розкрити приховані деталі життя Бетмена, він вирішив створити трилогію. За його задумом, фільм суттєво відрізнятиметься від попередніх та матиме більш детективний сюжет. 

У мене пішло два роки на цю історію. Вона загадкова, дуже продумана мною і колегами. Сюжет вже не зміниться, а ось тон розповіді – можливо. Річ у тому, що фільм настільки масштабний, що при його створенні з'являються нові ідеї розвитку тих чи інших сцен, – розповів Метт Рівз. 

Готем у новому "Бетмені" сколихне серія таємничих смертей. Відтак Бетмен почне розплутувати загадкову справу, дізнаючись все нові деталі про своє місто. Окрім цього, на супергероя чекатимуть немалі випробування, а на кону опиниться не тільки його життя, а й справа всього життя.

У фільмі будуть залучені одразу кілька лиходіїв, з якими і буде боротись Бетмен. Саме їх він підозрюватиме у моторошних вбивствах.

Акторський склад

Вразив глядачів і акторський склад кінострічки. Режисер Метт Рівз вирішив запросити на зйомки зірку "Сутінок" Роберта Паттінсона. Чимало прихильників франшизи заінтриговані таким рішенням, адже не можуть уявити його в ролі Бетмена. Наразі автори проєкту опублікували перший тизер, в якому показали нового супергероя. 

Дивіться тизер до фільму "Бетмен": відео

Окрім цього, до створення кінострічки долучились і інші голлівудські актори. 

Головні актори нового "Бетмена" і їхні ролі: 

  • Роберт Паттінсон – мільйонер Брюс Вейн, Бетмен
  • Енді Серкіс – дворецький і помічник Бетмена Альфред Пенніворт
  • Колін Фаррел – Освальд Кобблпот (Пінгвін)
  • Зої Кравіц – Селіна Кайл (Жінка-кішка, кохана Бетмена)
  • Джон Туртурро – Кайрмайн Фальконе
  • Пол Дано – Едді Нештон (Загадник)
  • Пітер Саргсгаард – окружний прокурор Гіл Колсон
  • Джеффрі Райт – очільник поліції Джим Гордон
  • Алекс Фернс – комісар Піт Савідж

Прем'єра фільму 

Через пандемію коронавірусу зйомки нового "Бетмена" довелось відкласти. За словами Метта Рівза, до епідемії встигли відзняти четверту частину кінострічки. Знімальний майданчик розмістили у Великій Британії. 

Очікувалось, що фільм вийде на великий екран у червні 2021 року. Вже відомо, що монтаж фрагментів кінопроєкту вже розпочали, однак автори нового "Бетмену" не встигнуть завершити всі роботи вчасно. Тому наприкінці квітня оголосили нову дату виходу – 1 жовтня 2021 року

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд DC Comics Кіно
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