Новий Брендан: зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон закрутила черговий роман

Знаменита британська актриса Емма Вотсон останніми роками має доволі активне особисте життя. Лише нещодавно вона розійшлась з бізнесменом Бренданом Волласом, як вже зараз закрутила новий роман.

Її новим обранцем став тезка її екс-бойфренда – 39-річний гейм-програміст Брендан Ірібе. Журналісти видання The Daily Mail запримітили пару в одному ресторані, але ті намагались вдавати, що вони не разом. Першою з італійського ресторану в Санта-Моніці вийшла Емма, а після неї крокував співзасновник компанії Oculus VR з пакетом їжі в руці.

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Емма Вотсон і Брендан Ірібе / The Daily Mail

Що цікаво, нові стосунки "Герміони" підтвердив інсайдер видання, який перебуває в близькому оточенні зірки. "Вони зустрічаються вже якийсь час. Цікаво, що попереднього бойфренда Емми теж звали Брендан," – зазначив інсайдер. Додамо, що у жовтні 2018 року вона ще зустрічалась з Бренданом Уоллесом.

Для таємного побачення 29-річна Емма Вотсон одягнула трендовий look – леопардовий низ у формі максі-спідниці і чорний верх – у вигляді водолазки та пальто. Брендан у свою чергу був одягнутий в простий casual-образ: чорні штани, сині кеди, біла футболка і блакитна сорочка поверх неї. Чоловік на світлинах виглядав дуже задоволеним, в той час як актриса стримувала ледь помітне хвилювання.



Емма Вотсон в Лос-Анджелесі / The Daily Mail



Брендан Ірібе / The Daily Mail