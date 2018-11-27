Новий чарівний світ: в мережі з’явився офіційний трейлер до фільму "Армеміс Фаул"

Екранізація серії романів про надзвичайного хлопчика "Артеміс Фаул" ввірвалась в мережу та зібрала немало переглядів за декілька годин. Артеміс познайомить нас із підземним світом та покаже відмінні навички володіння магією.

Перший офіційний трейлер "Артеміс Фаул" (Artemis Fowl) з’явився на YouTube-каналі Walt Disney Studios 27 листопада. За декілька годин відео переглянуло більше 200 тисяч людей.

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Кінострічка, що вийде в прокат у серпні 2019 року, стане першою екранізацією однойменної серії романів ірландського письменника Йона Колфера.

За сюжетом, світ у кінострічці ділиться на людський та підземний, де живуть різні магічні істоти: як ельфи, тролі, гобліни та гноми. Головними героями в фільмі постає сім’я Фаулів. Вони – частина великої династії чаклунів. Сім’я проводить різні афери шахрайського характеру та керує верхами злочинності. Однак це ще не все, на що вони здатні. Адже Фаули не здогадувались, що в наймолодшого представника династії є геніальні здібності. 12-річний Артеміс покаже свій особливий потенціал.

Дивитись трейлер до фільму "Артеміс Фаул" (відео):

Нагадаємо, що в 2018 році студія Walt Disney випустила декілька рімейків на мультфільми та кінострічки, які були популярними раніше. До прикладу, оновлений анімаційний фільм "Дамбо", який вперше вийшов у 1941 році, побачить світ у березні 2019 року. А рімейк на популярний мультик "Король Лев" побив усі рекорди переглядів на YouTube-каналі компанії Walt Disney.