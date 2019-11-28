Новий член родин у першу річницю весілля: подарунок Пріянки Чопри для чоловіка

Індійська модель вміє дивувати чоловіка неочікуваними сюрпризами. Цього разу з нагоди річниці їхнього шлюбу вона подарувала коханому песика. Домашній улюбленець розбудив господаря просто в ліжку.

Пам'ятний ранок чекав на американського співака та актора Ніка Джонаса у його будинку в Лос-Анджелосі. Молода дружина, володарка титулу "Міс світу 2000", привітала коханого з ювілеєм шлюбу раніше визначеної дати.

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У ліжку артиста на світанку з'явився песик, якого пара вже встигла назвати Джино. Прокинутися Нік Джонас мусив через "обійми" та лащення тварини. Аби додати появі нового улюбленеця ще більшої святковості, модель зав'язала на шиї у Джино білий бантик. Відео зі знакового ранку опублікував на своїй сторінці в інстаграмі виконавець. З кадрів стає зрозуміло, що цей подарунок став цілковитою несподіванкою.

Прі з'явилася вдома з найкращим сюрпризом цього ранку. Вітайте, будь ласка, нашого нового вихованця Джино. Я не припинив посміхатися, бо прокинувся сьогодні вранці і нарешті тепер зрозумів, що відбувається,

– висловив свій захват Нік.

Зіркове подружжя одразу створило сторінку в інстаграмі для Джино, де вже з'явилося чимало фото песика разом зі своїми господарями. Лише за добу на песика підписалося понад 250 тисяч користувачів.

Очевидно, пара обожнюює тварин. Адже ще до весілля у домі Пріянки та Ніка з'явилася перша собака Діана. З нею подружжя відвідує публічні заходи та проводить своє дозвілля.

Що відомо про стосунки Ніка Джонаса та Пріянки Чопри?

За два місяці після першого публічного виходу пара оголосила про заручини. Вони познайомилися на вечірці Vanity Fair після церемонії Оскар. Коли Нік Джонас вперше побачив Пріянку він вигукнув: "Де ти була все моє життя?" Їм вдалося поспілкуватися лише 5 хвилин, згодом вони бачилися на різних публічних заходах. Дружній флірт з часом переріс у щось більше.

Пропозицію Нік Джонас зробив під час спільної відпустки з нагоди дня народження коханої на острові Крит.

Я опустився на одне коліно і сказав: "Ти зробиш мене найщасливішою людиною, якщо погодишся вийти за мене". Далі тривало 45 секунд мовчання, і я вирішив діяти. "Якщо у тебе немає заперечень, я одягну обручку на твій палець просто зараз",

– розповідав раніше співак.

1 грудня 2018 року відбулося пишне весілля зіркової пари. Розкішна церемонія пройшла у Мумбаї та була схожою на сцени з боллівудських фільмів. Пріянка одягнула весільну сукню, оздоблену перламутровими блискітками, кришталевим бісером і кристалами Swarovski. Робота над вбранням зайняла в цілому 1826 годин.