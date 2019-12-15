Новий етап стосунків: Бруклін Бекхем познайомив дівчину з родиною

Новоспечених закоханих сина Девіда та Вікторії Бекхемів та молоду акторку Ніколу Пельтц побачили разом після перегляду п'єси "Thriller Live" в одному з лондонських театрів. Проте пара вирішила перетворити вечір з романтичного в сімейний, адже компанію закоханим склали дідусь та бабуся хлопця.

Роман старшого сина британської модельєрки з моделю Ханою Крос закінчився на початку осені цього року після восьми місяців стосунків. Проте Бруклін Бекхем не довго страждав від розставання з ексдівчиною і поспішив шукати своє справжнє кохання. Він активно заводив романи з красунями актрисами, яким так і не вдалося підкорити серце вибагливого хлопця.

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Останнім часом компанію йому складає донька відомого американського мільярдера Нельсона Пельтца 24-річна Нікола. Схоже дівчина спромоглася зацікавити молодого фотографа, який навіть наважився познайомити американську акторку з бабусею та дідусем. Щасливих закоханих помітили після вистави у Лондоні, на якій також були присутні молодші брати Брукліна Ромео та Круз.

Судячи з усього, зустріч минула добре. Адже закохані Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц не відходили одне від одного, постійно обіймалися та цілувалися, а батьки Вікторії Бекхем залишилися у доброму гуморі.

Нагадаємо, що вперше про стосунки 20-річного Брукліна з Ніколою стало відомо після вечірки на Геловін, на якій вони з'явилися разом.