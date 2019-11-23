Новий фільм про Майкла Джексона від продюсера "Богемної рапсодії"

Британський засновник кінокомпанії GK Films Грем Кінг спромігся досягнути дозволу на зйомку в маєтку поп-короля та прав на використання його хітів під час екранізації. У партнери він обрав лауреата премії Оскар сценариста Джона Логана. Режисери стверджують, що не оминатимуть скандальних ситуацій у біографічній стрічці.

Про скандальну репутацію поп-ікони відомо чимало. Лише цього року прогримів у Голлівуді документальний фільм "Залишаючи Неверленд". Не встигли вщухнути суперечки між одіозним режисером Деном Рідом та представниками юридичної компанії Джексона, як знайшовся новий сміливець, що прагне пролити світло на життя Майкла Джексона.

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Фільм "Залишаючи Неверленд" отримав екранізоване спростування від родини співака – "Неверленд з перших рук". Близьке оточення Майкла Джексона стверджує, що й гадки не мало про зйомки компрометуючої стрічки. Саме тому кінопродюсер з блискучою репутацією Грем Кінг домігся офіційного дозволу від представників фонду спадку Майкла Джексона. Він планує охопити все життя легенди від дитячої популярності до трагічної смерті у червні 2009 у віці 50 років.

Грем Кінг увійшов в історію світового кінематографу, екранізуючи історію успіху британського рок-гурту "Queen" у фільмі "Богемна рапсодія". Над фільмом про життя поп-зірки він буде працювати спільно з британським драматургом Джоном Логаном. Вони вже випустили спільно приголомшливо успішну біографічну роботу "Авіатор", яка виборола п'ять Оскарів.



Кінопродюсер Грем Кінг / Getty Images