Новий формат: "Анну Кареніну" перезнімуть у стилі "Пліткарки" – несподівані деталі

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Серіал "Анна Кареніна" отримає нову адаптацію
Серіал "Анна Кареніна" отримає нову адаптацію / Колаж: 24 канал

Культовий роман Толстого "Анна Кареніна" отримає чергову екранізацію, однак у новій адаптації. Головна героїня постане в образі сучасної Нью-Йоркської жінки, якій доведеться пережити справжню драму в особистому житті.

Знамените творіння Толстого "Анна Кареніна" досі не залишає байдужими поціновувачів класики і неймовірних історій про справжнє кохання. Так, його роман було екранізовано вже понад 10 разів. У кожному з фільмів події тих часів і саму Анну було відтворено по-особливому, однак в жодному з них історія не перетворювалася на адаптацію з новим сюжетом.

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Як повідомляє іноземне видання Deadline, канадська кінокомпанія Entertainment One має намір зняти серіал "Анна Кареніна" у зовсім іншому форматі. В його основу ляже твір сучасної письменниці Дженні Лі, який вона написала, опираючись на культовий роман Толстого, але враховуючи теперішній час. Книга буде видана у 2020 році, однак про дату прем'єри поки що нічого не відомо.

За сюжетом серіалу, Анну Кареніну зіграє акторка американсько-корейського походження. Головна героїня проживатиме в сучасному світі у метушливому Нью-Йорку і буде справжньою модницею. Іноземні ЗМІ порівнюють оновлену Анну з персонажем із серіалу "Пліткарка" (Gossip Girl), якій доведеться пережити драматичну історію кохання. Перед нею буде непростий вибір: хлопець, який до вподоби її батькам чи, можливо, бойфренд, який може стати найбільшим коханням її житті.

Теги: LifeStyle Книги Кіно
Джерело: Lifestyle
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