Новий імідж та нещасливе кохання: Кеті Перрі презентувала яскравий кліп

Американська співачка Кеті Перрі опублікувала у мережі кліп до пісні "Never Really Over". Ролик здобув чималу популярність, адже в ньому заручена артистка показала лікування від нещасливого кохання.

Автором незвичної ідеї для кліпу був ді-джей Zedd. За його задумом, Кеті Перрі з новим іміджем потрапляє до реабілітаційного центру, де медики лікують наслідки нещасливого кохання. Співачка приміряє ретро-образи, натякаючи, що це вона переживала до зустрічі з Орландо Блумом.

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"Всі наші відносини – перше кохання, невдала любов і, нарешті, велика і справжня любов – стають частиною нас. Тому жодне з цих почуттів по-справжньому не закінчується. Тільки коли ви почнете приймати і темні, і світлі сторони, зрозумієте, що саме тьма привела вас до світла", – зазначила Кеті Перрі.

Дивіться відео Кеті Перрі на кліп "Never Really Over":

Щоб прихильники не зробили хибних припущень щодо її стосунків, артистка поспішила дати коментар в ефірі радіостанції Capital London. Перед прем'єрою кліпу Кеті Перрі пояснила, що наразі готується до весілля та досі з усмішкою згадує, як відбулось освідчення. Орландо Блум запросив її до італійського ресторану та помітно нервував. Після цього вони сіли в гелікоптер, де актор і зробив пропозицію.

"Ми сіли на якусь будівлю, і там нас вже чекали вся моя сім'я і друзі. А ще там було стільки квітів, скільки ви точно ніколи не бачили! Ця сцена була схожа на момент з життя Каньє Веста і Кім Кардашян: коли він щось робить для неї, а вона кричить: "О, Боже!" Тоді я була тією самою Кім", – розповіла Кеті Перрі.

Що відомо про стосунки Орландо Блума та Кеті Перрі?Зірки почали зустрічатись ще у 2016 році. Згодом у лютому 2017 року пара оголосила про розрив і у серпні того ж року відвідала концерт Еда Ширана, під час якого щасливо позувала для селфі з прихильниками. ЗМІ неодноразово поширювали чутки про те, що закохані планували одружитися.



Наступного дня після Дня закоханих світ дізнався, що Кеті Перрі та Орландо Блум офіційно заручились. Для своєї коханої актор придбав каблучку з рожевим і білим камінням, яка за формою нагадувала перстень екс-дружини Блума – Міранди Керр.