Новий імідж та нещасливе кохання: Кеті Перрі презентувала яскравий кліп

Кеті Перрі презентувала кліп до пісні "Never Really Over" / Скріншот з відео

Американська співачка Кеті Перрі опублікувала у мережі кліп до пісні "Never Really Over". Ролик здобув чималу популярність, адже в ньому заручена артистка показала лікування від нещасливого кохання.