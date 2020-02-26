"Новий канал" вимагає виключити російську зірку Катерину Варнаву з санкційного списку України

Російська телезірка Катерина Варнава з 2017 року перебуває у списку осіб, яким заборонено в'їзд в Україну через загрозу національній безпеці. Сьогодні, 26 лютого, "Новий канал", на якому комедійна артистка вела шоу "Хто зверху?", вирішив подати до суду з вимогою скасувати рішення.

Про те, що "Новий канал" подав до суду на Службу безпеки України та Міністерство культури повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

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Пресслужба ОАСК повідомляє, що український телеканал, що тривалий час співпрацював з російською зіркою, хоче, аби її виключили зі списку потенційно небезпечних для національної безпеки осіб. Ба більше, "Новий канал" вимагає визнати протиправним внесення Катерини Варнави до вищевказаного переліку.

ОАСК відкрив провадження у справі, а розгляд та підготовче засідання призначив на 24 березня 2020 року.

Нагадаємо, з 2014 до 2017 року Катерина Варнава була співведучою шоу "Хто зверху?", яке незмінно випускається на "Новому каналі". Також відома телеведуча паралельно працювала на російському телебаченні на "Першому каналі". Тривалий час Варнава також є учасницею російського шоу Comedy Woman, разом з яким відвідувала Крим у 2016 році. Після цього СБУ заборонило Катерині Варнаві в'їзд в Україну на 5 років. Саме це призвело до припинення співпраці "Нового каналу" та російської зірки.

Ще через два роки Мінкульт внесло до її до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.



Катерина Варнава і Сергій Притула на шоу "Хто зверху?" / Фото з відкритих джерел