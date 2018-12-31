Новий кінорекорд: фільми Marvel стали найочікуванішими стрічками 2019 року

Кінострічки компанії Marvel Comics одразу ж почали користуватися популярністю, однак про такі масштаби світового сприйняття автори улюблених героїв спершу могли лише мріяти. Найочікуванішими фільмами 2019 року назвали саме фільми, зняті за мотивами коміксів Marvel.

Список топ-10 найбільш очікуваних фільмів згідно з сайтом Fandago опублікувало іноземне видання Variety. Як повідомляється на сторінці, блокбастери від компанії Marvel Comics не залишать жодних шансів своїм конкурентам. Перші сходинки в рейтингу зайняли фільми зняті за мотивами Marvel.

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Перше місце у списку найочікуваніших фільмів зайняв "Месники 4", після нього також лідирували "Капітан Марвел", "Людина-павук: Повернення додому" та анімаційно-пригодницька картина від Marvel "Історія іграшок 4". Варто додати, що фільм "Капітан Марвел" також очолив список найбільш очікуваних фільмів про супергероїв 2019 року.

Після перших сходинок, на яких тріумфували фільми Marvel розмістилися такі кінокартини: "Зоряні війни: Епізод ІХ", Скло", "Король Лев", "Аладдін", "Dumbo" і "Джокер".