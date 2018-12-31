Новий кінорекорд: фільми Marvel стали найочікуванішими стрічками 2019 року

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Роберт Дауні-молодший, фільм Marvel
Роберт Дауні-молодший, фільм Marvel / Instagram/ @marvel

Кінострічки компанії Marvel Comics одразу ж почали користуватися популярністю, однак про такі масштаби світового сприйняття автори улюблених героїв спершу могли лише мріяти. Найочікуванішими фільмами 2019 року назвали саме фільми, зняті за мотивами коміксів Marvel.

Список топ-10 найбільш очікуваних фільмів згідно з сайтом Fandago опублікувало іноземне видання Variety. Як повідомляється на сторінці, блокбастери від компанії Marvel Comics не залишать жодних шансів своїм конкурентам. Перші сходинки в рейтингу зайняли фільми зняті за мотивами Marvel.

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Перше місце у списку найочікуваніших фільмів зайняв "Месники 4", після нього також лідирували "Капітан Марвел", "Людина-павук: Повернення додому" та анімаційно-пригодницька картина від Marvel "Історія іграшок 4". Варто додати, що фільм "Капітан Марвел" також очолив список найбільш очікуваних фільмів про супергероїв 2019 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marvel Entertainment (@marvel)

Після перших сходинок, на яких тріумфували фільми Marvel розмістилися такі кінокартини: "Зоряні війни: Епізод ІХ", Скло", "Король Лев", "Аладдін", "Dumbo" і "Джокер".

 
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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