Новий конфуз: вслід за Кім Кардашян на зловживанні фотошопом попалась Марго Роббі

Австралійська кіноактриса Марго Роббі нещодавно стала зіркою її вітчизняного глянцю Vogue Australia, де приміряла декілька епатажних образів. На одному з фото прихильники зірки помітили неточність, що стало приводом для насмішок у соціальних мережах.

Йдеться про фото, на якому Марго Роббі позує в стильній сукні-жабо, яке спокусливо підкреслило її ноги в чорних колготах. Чорно-білий знімок, здавалося б, чудово передає настрій зйомки, але фанати задались питанням: "А де ж ліва нога актриси?"

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Актриса, яка позувала у профіль, на знімку засвітила лише праву ногу, але от лівої на ній немає. Фанати зійшлись у думці, що це справа рук недосвідченого ретушера, який погано вправляється з фотошопом.



Марго Роббі для австралійського Vogue / Vogue Australia

"Я відмовляюся вірити, що ці ноги належать людині", "Спочивайте з миром, ноги Марго", "Красиво, але де твоя друга нога?", "Так мило, але що на землі відбувається з її ногами?", "Я дійсно збентежений через її ноги ... через фотошоп? Кут? Це просто жахливо виглядає", "Однонога королева", "Це всього лише невелика помилка фотошопу" –сміються під знімками актриси в Instagram.



Фанати Марго Роббі глузують над фото / Скріншот

Варто додати, що це вже другий конфуз за 2 дні, адже вчора, 21 серпня, на зловживанні фотошопом попалась Кім Кардашян. Для зйомки однієї з реклам вона одягнула звабливий образ, але увагу користувачів привернула нога світської левиці, на якій замість 5 пальців було аж 6.



Кім Кардашян (ліворуч) стала жертвою поганої роботи у фотошопі / Instagram / @kimkardashian