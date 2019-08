Новий лідер гурту "Скрябін", прем'єри пісень та хедлайнери: чим дивує Zaxidfest 2019

Гучно розпочався цьогорічний фестиваль Zaxidfest 2019. На Львівщині, у селі Родатичі, виступили гурти світової слави, зокрема, "АпокалІптіка", Zdob Si Zdub. А також наші гурти – ВВ, "Скрябін&Юркеш", та "1914".

Задля такої забави фестивальники з'їхалися з усієї України та навіть з-за кордону.

Гості Zaxidfest 2019 намагаються бути шаленими музиками, як і весь цей фест. Тому без особливих образів – ніяк.



Відвідувачі фестивалі

"Це фестиваль, який раз у рік відбувається. І я їду сюди зі своїми друзями. З'їжджаємося з цілої України раз у рік. Але ми – ціла сім'я", – розповів киянин Дмитро Бабич.

Фестивальники живуть у наметовому містечку три дні – від п'ятниці і до неділі. А насолодитися музикою можуть біля однієї з трьох сцен: основної, сцени монстрів та сцени любові.

Старт фесту дали гурти: "ТАРТАК", "Бетон", "Велікан", "Zdob Si Zdub" та "Скрябін і Юркеш". Юрко Юрченко, новий соліст гурту Кузьми, зізнався, що трохи важко тримати марку Андрія, але він просто є собою — і публіка це з радістю приймає.



Юрко Юрченко

"Кузьма був панком справжнім. Він був панком, любив життя. Нам нічого не треба робити: ми просто співаємо – народ підхоплює. Ну, дуже великий кайф", – зазначив вокаліст гурту "Скрябін&Юркеш" Юрій Юрченко.

Геть інша публіка на виступі гурту "1914". Львівські метал-музиканти влаштували на сцені справжній перформанс. Співають про Першу світову війну, французькою, англійською та німецькою. У шану нашим українським загиблим.

Часто використовують автентичні деталі в образах, які надибав вокаліст Дмитро Кумар. Адже понад десять років крім музики займається і військовою археологією.

На території України відбувалися одні з найбільших битв. Це Брусиловський прорив, під час якого загинуло більше мільйона людей. На Волині – це досить велика кількість народу. Карпатська зимова операція, де так само близько мільйона людей загинуло, було поранено та взято в полон. Наші львів'яни, галичани, брали участь. Всі українці, але її зовсім не пам'ятають у нас,

– розповів вокаліст гурту "1914" Дмитро Кумар.

Олег Скрипка теж старався вразити: грав на баяні, гітарі, трубі, свистів в обидві руки і навіть вилазив на каркас сцени. Гурт "Воплі Відоплясова" привіз, окрім давніх хітів, і дві пісні-прем'єри – "Кобіта" про львівських дівчат і пісня "А-я-я-й". Згадували також про тих, хто зараз на війні.



Гурт "Воплі Водоплясова"

Музика потрібна. Особливо в такі важкі часи. І весела музика потрібна. Треба запалювати дух, але не треба забувати, що йде війна. І треба відчувати відповідальність,

– наголосив вокаліст гурту ВВ Олег Скрипка.

Хедлайнерами першого фестивального дня стали Cradle of Filth – англійська метал-група, заснована ще на початку дев'яностих. Їх називають темними металістами-донорами, що досліджують аморфні жахи, які ховаються в тіні людства.



Cradle of Filth

Та ще одна легенда — фінська оркестрова рок-група "Apocalyptica". На Zaxidfest 2019 привезли свій оновлений дебютний альбом PLAYS METALLICA FOUR Cелос, якому понад 20 років. Попереду на фесті будуть виступати "You me at six", "Хамерман Знищує Віруси", "Гоголь борделло" та "Курган&AGREGAT".