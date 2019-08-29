"Новий Папа": у мережі опублікували перший трейлер до серіалу з Джудом Лоу

Стрімінгова компанія HBO порадувала прихильників новим тизером. 28 серпня у мережі опублікували довгоочікуваний трейлер до фільму "Новий Папа" (The New Pope).

Як відомо, серіал стане продовженням популярного проєкту від HBO "Молодий Папа". Багатосерійна кінострічка розповідала історію про Папу Римського Ленні Белардо, якого зіграв талановитий Джуд Лоу. За сюжетом, очільник Ватикану із задоволенням пив кока-колу, палив сигари та розважався, перебуваючи на робочому місці. Серіал сприйняли неоднозначно, а у мережі кілька разів його назвали антирелігійним.

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Попри двозначну оцінку серіал отримав чималу популярність. Відтак представники HBO вирішили продовжити проєкт, запросивши на головну роль Джона Малковича. Актор зіграє нового Папу Римського.

Водночас персонаж Джуда Лоу не зникне зі стрічки. У трейлері, який з'явився у мережі 28 серпня, він відпочивав на розкішному пляжі, зводячи з розуму всіх жінок. Наразі невідомо, як сценаристи поєднають дві історії та пояснять одужання персонажа Джуда Лоу після коми.

Прем'єра перших серій "Нового Папи" відбудеться під час Венеційського кінофестивалю, який наразі триває в Італії. Ймовірно, днями режисер Паоло Соррентіно з командою голлівудських акторів зробить окрему презентацію серіалу.

Дивіться перший трейлер до серіалу "Новий Папа": відео