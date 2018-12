Новорічні свята у Києві: куди піти?

Наближається казкова пора новорічних свят. Місто вбирається в яскраві прикраси. Його мешканці лишають свої домівки, аби насолодитися чарами святкової пори. Якщо ви не знаєте, куди піти на веселу зимову прогулянку, цю добірку створено саме для вас.

Зимова Країна на ВДНГ 2018-2019

Місце проведення: ВДНХ

8 грудня – 10 березня

Вільний вхід

Читайте також: "Зимова країна на ВДНГ": цікаві локації, куди можна піти на зимові свята у Києві



Зимова Країна на ВДНГ 2018-2019

Немає в Києві місця більш просякнутого атмосферою свята, ніж "Зимова Країна на ВДНГ". Минулої зими парк порадував більше півмільйона відвідувачів своїми розвагами. Організаторів надихнув їх минулорічний успіх, тому вони вирішили розширити свій проект. Цього року темою парку стануть історія і традиції українського Різдва. Локація буде прикрашена новорічною ілюмінацією та декораціями, а на вході буде облаштована незвичайна фотозона.

Для гостей парку будуть відкриті: резиденція відомої фабрики ялинкових іграшок, "Замок льодових скульптур", унікальна експозиція "Льодовиковий період", ковзанка, гірки, святковий ярмарок та багато чого іншого. Випити глінтвейну та побалувати себе смаколиками можна на фудкорті у традиційному українському стилі.

Paradiz Новорічний Движ

Freedom Hall

11 Вчора, 18:00

300-500 грн. / Замовити квитки



Paradiz Новорічний Движ

Творче об'єднання Paradiz підготувало надзвичайне святкове шоу! На сцену Freedom Hall вийдуть з десяток артистів, аби поділитись своїм новорічним настроєм. На гостей свята чекає багато відкриттів та ексклюзивних прем'єр.

Чарівна Аліса Панчук презентує музичний кліп, а переможниця Міжнародного фестивалю Катерина Сибірцева представить публіці новий хіт. Також для у програмі виступи спеціальних гостей: Mama Rika, Роман Веремейчик, Аліна Башкіна, Андрій Бойко, DiAna, гурт SAHA й Інін Басилая.

Новорічна музична платформа

Національний палац мистецтв "Україна"

18 грудня, 19:00

590-2750 грн. / Замовити квитки



Новорічна музична платформа

Скоро ви дізнаєтеся імена 25 найкращих співаків 2018 року. Весь цей час Музична платформа відстежувала музичні новинки, аби наприкінці року нагородити кращих артистів. У Національному палаці мистецтв "Україна" відбудеться нагородження головних хітів року.

Зіркові виконавці ще раз виступлять з улюбленими піснями слухачів на новорічному концерті. Ви зможете насолодитися яскравими постановками від Ірини Білик, Світлани Тарабарової, Наталії Могилевської та багатьох інших. Усі виступи пройдуть під акомпанемент симфонічного оркестру.

Підпільний стендап: XL. Новорічний випуск

Будинок Кіно

21 грудня, 20:00

150-350 грн. / Замовити квитки



Підпільний стендап: XL. Новорічний випуск

Для тих, хто під кінець року хоче добряче посміятися, в Будинку Кіно пройде вечір дорослих жартів! Якщо вам більше 18 років і ви готові до гострого гумору, не пропустіть цей Підпільний стендап.

Перед глядачами виступатимуть кращі коміки столиці: Свят Загайкевич, Сергій Липко, Дядя Женя та інші! Ви зможете прийняти участь у комедійній імпровізації, загадуючи артистам тематику для жартів. Цілий вечір постановки гумористів супроводжуватиме жива музика! Це чудовий привід познайомитися з культурою стендапу й оцінити сучасну українську комедію!

New Year Hits

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

23 грудня, 19:00

190-480 грн. / Замовити квитки



New Year Hits

Цього року дух Різдва оживе у концертній залі Консерваторії. Музиканти підготували для слухачів двогодинний концерт новорічних хітів. З цього приводу талановитий дует Павла Ігнатьєва та Катіко Пурцеладзе створив святкову музичну програму з добірних творів.

Зі сцени пролунають улюблені джазові мотиви, новорічні шлягери та знаменитий у всьому світі український "Щедрик". Чарівним доповненням у атмосфері вечору стане водна анімація Ангеліни Золотої!

Christmas Jazz Songs – Sinatra

Будинок Архітектора

24 грудня, 19:00

225-500 грн. / Замовити квитки



Christmas Jazz Songs – Sinatra

Напередодні свята Національний Академічний духовий оркестр виконає для гостей різдвяні хіти ікони американської музики. Marco Concert не могли залишити свою улюблену публіку без подарунка. Тому цього року вони створили вечір, присвячений найсвятковішому американському співаку – Френку Сінатрі!

Його пісні та Різдво стали майже синонімами. Не одне покоління встигло зустріти Різдвяний вечір під культовий "Let it Snow", тому не втрачайте можливості відсвяткувати Новий Рік в американському стилі.

Читайте також: Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців

Зимовий вечір з класикою

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

28 грудня, 19:00

150-480 грн. / Замовити квитки



Зимовий вечір з класикою

Національний ансамбль солістів "Київська камерта" також підготували подарунок для киян і гостей столиці. Музиканти виступлять на сцені Консерваторії зі святковою програмою творів великих класиків.

У новорічний репертуар колективу увійшли кращі твори Бріччіальді, Штрауса, Чайковського та інших великих композиторів. Ще більше додасть барв концерту і занурить глядача у атмосферу свята водна анімація від Ангеліни Золотої.

Aniko Dolidze Big Band

Caribbean Club

29 грудня, 19:00

180-860 грн. / Замовити квитки



Aniko Dolidze Big Band

За кілька днів до Нового Року ви маєте можливість насолодитися зимовою казкою Merry Christmas Swing у виконанні Аніко Долідзе! Зі сцени наживо пролунають видатні Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Time Is Here і багато інших знайомих святкових хітів.

Долідзе виконує популярні пісні в оригінальній манері, додаючи їм особливого шарму. На глядачів чекає чудова новорічна атмосфера та унікальний вокал неперевершеної виконавиці.

За 5 годин до Нового Року

Міжнародний центр культури і мистецтв

31 грудня, 19:00

300-700 грн. / Замовити квитки



За 5 годин до Нового Року

За кілька годин до свята новорічним настроєм слухачів буде керувати відомий диригент Віктор Гуцало. Під його впевненим керівництвом Національний оркестр народних інструментів представить свою святкову програму з кращих класичних композицій.

У залі пролунають твори видатних митців: Штрауса, Леонтовича та Чайковського. Не лишаться слухачі й без новорічних хітів. Для ще більшої атмосферності музиканти піднімуться на сцену в святкових костюмах, аби подарувати слухачам відчуття зимової казки.

Головна Новорічна ніч країни 2019

Stereo Plaza

31 грудня, 21:00

7000-15000 грн. / Замовити квитки



Головна Новорічна ніч країни 2019

Для тих, хто завжди мріяв зустріти Новий Рік серед зірок, "Квартал-Концерт" організовує святкову вечірку в Stereo Plaza! Цілу ніч вас розважатимуть найяскравіші представники українського шоубізу.

На вас чекає гумористична шоу-програма від "Жіночого кварталу", запальний виступ гурту "НеАнгели" та загадковий Секретний Гість вечору. Цієї казкової ночі ваші мрії здійсняться і під бій курантів ви піднімете келихи разом з чудовими Оленою Кравець, Євгеном Кошовим, Юрієм Горбуновим та Катею Осадчою!

Читайте також: Вихідні дні-2019: календар свят в Україні