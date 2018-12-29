Новий рік 2019: що не можна робити в цей день

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Новий рік 2019 - що не можна готувати та робити в Новий 2019 рік Свині
Новий рік 2019: що не можна робити в цей день / 24 канал

Новий рік 2019 не за горами! В передчутті свята пропонуємо вам ретельно підготуватися до проведення Нового року і дізнатися, що категорично не можна робити та які страви не можна готувати.

Віддавна наші предки вірили, що новорічна ніч наділена магічними силами, а Всесвіт посилає нам сильні енергетичні потоки. Кожен з нас чекає в Новий рік дива, загадуючи бажання під бій курантів.

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З початку нового року людина відчуває себе набагато впевненіше. Однак, в новорічну ніч є багато забобонів і прикмет, яких варто дотриматися, аби провести увесь рік щасливо і радісно.

Новий рік 2019: що не можна робити в цей день

1. Не можна зустрічати Новий рік з пустими кишенями та боргами.

2. Не можна працювати в переддень Нового року та після нього.

3. Не можна виносити сміття в новорічну ніч, адже можете накликати в родину біду.

4. На святковому столі не повинно бути раків, крабів або омарів. Оскільки ці тварини мають властивість задкувати назад, ваші старі проблеми у новому році, можливо, не вдасться вирішити.

5. Перед Новим роком не можна пришивати ґудзики – інакше і в наступному році не позбудетеся від старих проблем.

6. Не варто купувати дрібні товари, хіба що подарунки, тому що в новому році не буде великих покупок.

Що не можна робити на Новий рік 2019
Що не можна робити на Новий рік 2019

7. Не можна зустрічати Новий рік у неприбраній квартирі.

8. Не можна в новорічну ніч лаятися та кричати.

9. Не рекомендується, аби новорічний стіл був пустим.

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10. Не загадуйте у новорічну ніч бажання з часткою "не". Наприклад, замість "не бути бідним" загадайте "бути багатим".

11. Не одягайте на Новий рік старі речі, а також чорні. Краще одягніть щось святкове та ошатне. 

12. Не даруйте нікому на Новий рік книги.

Новий рік 2019: як страви не можна готувати

На новорічний стіл у 2019 році не можна готувати страви з свинини. Відмовтеся від страв з молочних поросят, буженини, сала, холодцю, сосисок, ковбасів, паштетів, бекону і шинки. Рекомендується уникати желейних десертів, адже для виробництва желатину часто використовують свинячі гомілки.

Можна приготувати птицю, будь-які види м'яса, крім свинини, всі види риби. Дозволяється велика кількість зелені, овочеві салати, різноманітні бутерброди і тарталетки, фрукти і десерти, алкогольні напої, соки і води.

Теги: LifeStyle Новорічні свята Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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