Де у Києві зустріти Новий рік: добірка найцікавіших заходів

Наближається казкова пора новорічних свят, тож ми підготували для вас святкову афішу. Місто вбирається в яскраві прикраси, а його мешканці лишають свої домівки, аби насолодитися чарами святкової пори. Якщо ви не знаєте, куди піти на веселу зимову прогулянку та де провести новорічну ніч, то ця добірка створена саме для вас.

Можливо, через погоду це не достатньо відчутно, проте різдвяно-новорічні свята невпинно наближаються. Куди йти за святковим настроєм та де шукати натхнення, якщо на вулиці обмаль снігу, читайте у нашій добірці.

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Афіша на Новий рік 2020

Великий новорічний концерт

Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22

31 грудня, 18:00

Вартість: 399 – 699 гривень

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Чайковський, Штраус, П'яццолла, Вівальді – магічний саундтрек до новорічних свят. Почути класику наживо можна буде на новорічному концерті у Кірсі Святої Катерини. За віртуозне виконання відповідає національний камерний ансамбль "Київські солісти" – переможці міжнародного конкурсу в Берліні, лауреати та переможці гран-прі Міжнародного конкурсу оркестрів у Відні та активні гастролери світом.



Великий новорічний концерт

Виставка Plastikwood та Urban Space 500

Urban Space 500, вул. Бориса Грінченка, 9

31 грудня 22:00

Вартість: 500 гривень

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Арт-група Plastikwood разом з міським простором Urban Space 500 пропонують позбутися пакетів, що вже скоро стануть поза законом, і увійти у новий рік без пакетного вантажу. Outlowed Plastic – це виставка, що має на меті привернути увагу киян до необхідності дбати про своє оточення, сортуючи сміття, щоб воно не потрапляло на полігони, а також проінформувати про майбутні законодавчі зміни, які торкнуться кожного з нас. Адже вже з 1 січня 2022 року почнеться нове життя — життя без пакетів.



Виставка Plastikwood та Urban Space 500

Відтак виставка урочисто буде відкрита у новорічну ніч на вечірці White Tie New Year в улюбленому міському закладі всіх творчих, соціально активних та відкритих людей – Urban Space 500. У новорічну ніч виставку доповнить світлова інсталяція, а музичну атмосферу додасть творче об'єднання DJBuro, зокрема, спеціальним гостем ночі стане група JUNKET. Виставка "Outlowed Plastic" буде відкрита у міському просторі до 14 січня, а подія та інсталяція відбудуться у новорічну ніч.

Новий рік у Зимовій Країні на ВДНГ

Станція метро "Виставковий центр"

31 грудня, з 22:00 до 4:00

Вартість: вхід на територію парку вільний, розваги на локаціях – від 100 до 280 гривень

Жадаєте здійснити подорож у часі? Тоді приєднуйтесь до святкування Нового року у чарівний компанії київського ВДНГ. У програмі: музика дитинства та юності – диско 80-х, відчайдушні 90-ті та поп-відкриття 2000-х, а також цікава розважальна програма для дорослих та дітей, розіграші та конкурси. Музичний супровід вашої подорожі забезпечить DJ Саня Димов.

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Зимове шоу "Winterra. Легенда казкового краю"

ВДНГ, станція метро "Виставковий центр"

12 грудня – 18 січня, час сеансів уточнюйте

Вартість: 250 – 2499 гривень

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5D-шоу нового формату "Winterra. Легенда казкового краю" – це надзвичайна історія, яка захопить дорослих та вразить дітей. Візуальні спецефекти, вражаючі декорації та надзвичайна гра професійних акторів перенесуть вас у чарівну країну Winterra, де магія трапляється постійно та з кожним.

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Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Ландшафтний парк "Співоче поле"

13.12 – 02.02, з 16:00 до 22:00

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Щоденно у вас є можливість потрапити на фестиваль східної культури, який проходитиме на Співочому полі. Головна особливість заходу – понад 30 гігантських інсталяцій, підсвічених зсередини. Також у рамках фестивалю працюють анімаційні зони та святковий ярмарок, а у вихідні розвертається яскрава шоу-програма.

Новорічне шоу Waterland

МВЦ, станція метро "Лівобережна"

25 грудня – 5 січня

Вартість: 250 – 750 гривень

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Найсучасніше обладнання, 24-метрові фонтани, басейн на 170 тонн води, світлові та звукові ефекти, LED-екрани – новорічне шоу Waterland має усе, аби вразити вас. Просто уявіть: сцена-трансформер, яка змінюється на водну гладь та піднімає вгору тисячі фонтанів, чарівні медузи та русалки, незабутні трюки. Аква-балет та лазерне шоу, які однаково вражаючі і для дітей, і для дорослих.

Disney On Ice. Крижане серце

Станція метро "Палац спорту"

3 – 6 січня

Вартість: від 399 гривень

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Лише 4 дні новорічних свят у Києві вперше показуватимуть льодове шоу DISNEY ON ICE. Ви ж точно бачили або хоча б чули про мультфільм "Крижане серце"? Так от, оригінальну історію Дісней про двох королівських дочок Анну та Ельзу відтворять у надзвичайному театралізованому шоу на льоду. Нереальні костюми, професійні фігуристи, віртуозні рухи, атмосферна музика та спецефекти – у захваті будуть не лише діти, а й дорослі.

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