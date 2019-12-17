Де відсвяткувати Новий рік 2020 у Києві – список цікавих закладів столиці
Багато хто думає, як та де відсвяткувати Новий рік 2020. Деякі обирають затишну сімейну атмосферу, а інші – галасливу компанію. 24 канал зробив підбірку закладів, де можна зустріти Новий рік у Києві.
Підбірка закладів у Києві, де можна зустріти Новий рік 2020
Mister Cat
Локація: проспект Голосіївський, 132
Ціни:
- З 1 по 15 грудня вхідний квиток коштує 700 гривень;
- З 16 грудня по 20 грудня – 850 гривень;
- З 21 грудня по 31 грудня – 1000 гривень.
- Дітям до 12 років вхід безкоштовний.
На гостей закладу чекає смачне новорічне меню, різноманітні розіграші та сюрпризи. Святкування розпочинається о 22:00 в передноворічну ніч та закінчується о 06:00 ранку наступного дня. Новий рік 2020 разом із відвідувачами зустрінуть DJ та ведучі. Також до ранку буде дискотека.
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Новий рік 2020 у Києві / Фото: Mister Cat
L`kafa Café
Локація: вулиця Героїв Сталінграда, 27
Ціни: від 1300 до 1600 гривень.
Вечірка проходитиме в стилі камеді. Тому на гостей чекають відповідні розваги, а саме – стенд-ап шоу.
У караоке-клубі разомі із друзями можна спробувати вишукані страви від шеф-кухаря та насолодитись різного роду алкогольними напоями. Окрім того, адміністратори обіцяють паперове та світодіодне шоу, конкурси від ведучих та запальну дискотеку. Початок вечірки 31 грудня о 22:00.
Новий рік 2020 у Києві / Фото: L`kafa Café
Shooters
Локація: вулиця Московська, 22
Ціни: від 1000 гривень до 1700 гривень.
Розважальний комплекс у самому центрі столиці. Тут кожен зможе зануритись у новорічну атмосферу разом із MC та DJ. Організатори обіцяють конкурси, вікторини, розіграші, караоке, бармен-шоу. Також, у святкову ніч запланований виступ шоу-балету Shooters Angels.
Новий рік 2020 у Києві / Фото: Shooters
Готельно-ресторанний комплекс "Фараон"
Локація: вулиця Набережно-Печерська дорога, 5
Ціни: 2500 гривень з людини
На гостей чекає новорічний банкет, кожен отримає шампанське в подарунок. А також: новорічна фото-зона, розіграш подарунків, розважальна програма з ведучим і діджеєм.
Новий рік 2020 у Києві / Фото: "Фараон"
Boho
Локація: вулиця Федорова, 4
Ціни:
- 3500 гривень з людини – основний зал-ресторан;
- 3000 гривень з людини – тераса і зал-караоке.
Караоке-ресторан Boho чекає на відвідувачів 31 грудня з 22:00. Вечірка буде в найкращих стилях Бразилії.
Новий рік 2020 у Києві / Фото: Boho