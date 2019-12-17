Де відсвяткувати Новий рік 2020 у Києві – список цікавих закладів столиці

Багато хто думає, як та де відсвяткувати Новий рік 2020. Деякі обирають затишну сімейну атмосферу, а інші – галасливу компанію. 24 канал зробив підбірку закладів, де можна зустріти Новий рік у Києві.

Підбірка закладів у Києві, де можна зустріти Новий рік 2020

Mister Cat

Локація: проспект Голосіївський, 132

Ціни:

З 1 по 15 грудня вхідний квиток коштує 700 гривень;

З 16 грудня по 20 грудня – 850 гривень;

З 21 грудня по 31 грудня – 1000 гривень.

Дітям до 12 років вхід безкоштовний.

На гостей закладу чекає смачне новорічне меню, різноманітні розіграші та сюрпризи. Святкування розпочинається о 22:00 в передноворічну ніч та закінчується о 06:00 ранку наступного дня. Новий рік 2020 разом із відвідувачами зустрінуть DJ та ведучі. Також до ранку буде дискотека.

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Новий рік 2020 у Києві / Фото: Mister Cat

L`kafa Café

Локація: вулиця Героїв Сталінграда, 27

Ціни: від 1300 до 1600 гривень.

Вечірка проходитиме в стилі камеді. Тому на гостей чекають відповідні розваги, а саме – стенд-ап шоу.

У караоке-клубі разомі із друзями можна спробувати вишукані страви від шеф-кухаря та насолодитись різного роду алкогольними напоями. Окрім того, адміністратори обіцяють паперове та світодіодне шоу, конкурси від ведучих та запальну дискотеку. Початок вечірки 31 грудня о 22:00.



Новий рік 2020 у Києві / Фото: L`kafa Café

Shooters

Локація: вулиця Московська, 22

Ціни: від 1000 гривень до 1700 гривень.

Розважальний комплекс у самому центрі столиці. Тут кожен зможе зануритись у новорічну атмосферу разом із MC та DJ. Організатори обіцяють конкурси, вікторини, розіграші, караоке, бармен-шоу. Також, у святкову ніч запланований виступ шоу-балету Shooters Angels.



Новий рік 2020 у Києві / Фото: Shooters

Готельно-ресторанний комплекс "Фараон"

Локація: вулиця Набережно-Печерська дорога, 5

Ціни: 2500 гривень з людини

На гостей чекає новорічний банкет, кожен отримає шампанське в подарунок. А також: новорічна фото-зона, розіграш подарунків, розважальна програма з ведучим і діджеєм.



Новий рік 2020 у Києві / Фото: "Фараон"

Boho

Локація: вулиця Федорова, 4

Ціни:

3500 гривень з людини – основний зал-ресторан;

3000 гривень з людини – тераса і зал-караоке.

Караоке-ресторан Boho чекає на відвідувачів 31 грудня з 22:00. Вечірка буде в найкращих стилях Бразилії.



Новий рік 2020 у Києві / Фото: Boho