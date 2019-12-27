Де зустріти Новий рік у Львові: добірка цікавих ресторанів

До Нового року залишилося зовсім мало часу, тож час думати, як саме зустріти головну подію року. Якщо ви ще не обрали, де саме будете зустрічати Новий рік – то ми зекономили вам час і обрали список ресторанів, які вас точно не розчарують. Якщо ж ви мешкаєте в іншому місті, то радимо завітати у казковий Львів, який взимку схожий на справжню казку.

Зустріч Нового року – завжди особлива мить. Для цієї урочистої події ми обираємо найкраще вбрання, ретельно продумуємо страви, які будуть на новорічному столі, декор, атрибутику та ще безліч інших дрібниць, які так важливі для початку нового періоду в житті.

Якщо ж ви хочете справді відпочити і насолодитися яскравою подією, то залишайте вдома олів'є і канапки, і вирушайте в ресторан, в якому на вас чекатимуть розваги, смачна їжа, приємні люди та незабутні враження.

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Де зустріти Новий рік у Львові: список ресторанів

CRAFT&KUMPEL’ НА ПЛОЩІ РИНОК

На вас очікує святкова атмосфера і чудова музика всього лише за 600 гривень. В ціну входить келих ігристого + сет фірмових закусок. Заплативши 1500 гривень – ви отримуєте 4 подачі страв від шефа і крафтовий алкоголь! До вартості входить: вхідний квиток, резерв місця, келих Prosecco і майданчик для танців і веселощів! А далі замовляйте з меню все, що вам забажається!



Зустрічайте Новий 2020 рік в центрі міста

ТЕАТР ПИВА "ПРАВДА"

В програму святкування Нового року входить ПРАВДА-orchestra та гурт Cover Jam на головній сцені, гурт Easy Company Duo в залі Underground, ведучий Ромко Колобок, фотограф, безліміт розливного пива, новорічне меню та подарунки. Вартість з особи – 2100 гривень (з карткою Lokal на 100 грн дешевше).



Зустрічайте Новий рік весело та яскраво

ГРУШЕВСЬКИЙ CINEMA&JAZZ

Ресторан підготував для відвідувачів особливу тематику, яка близько пов'язана з кінематографом. Організатори зробили все, щоб кожен гість відчув себе у цей вечір справжнім зірковим гостем на червоній доріжці! Якщо Ви ще ніколи не відвідували церемонію Oscars, то у новорічну ніч, ви її точно відчуєте. Режисером свята буде креативний та яскравий ведучий Юрій Король

Шеф ресторану готує спеціальне меню, яке здивує найвибагливіших гурманів. Вас чекає справжній голлівудський фотограф, розкішна фотозона та зіркові декорації. А особливої святкової атмосфери додасть легендарний Kadillac band.



Вартість святкування на одну особу – 3000 гривень. Початок 31 грудня о 22 годині.

ПАБ "КУПІЦА"

Атмосфера стильного львівського паба, чудовий настрій, апетитні страви, уважне якісне обслуговування — у пабі буде весело, смачно і затишно, як вдома. На гостей чекає живе виконання пісень від гурту Brevis band. Сучасна іноземна та українська музика, яка змусить натанцюватися досхочу.

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Вартість святкування у пабі "Купіца" – 1350 гривень з особи. У цю суму входять: новорічне меню зі стравами на вибір, 100 гривень на напої, шампанське від закладу за кожен стіл.



Меню пабу "Купіца"

РЕСТОРАН "АТЛЯС"

У ресторані "Атляс" на вас чекає камерна, автентична атмосфера старого Львова у супроводі смачних та вишуканих страв, живої музики, уважного обслуговування та магії нічної площі Ринок. Розпочнеться дійство 31 грудня о 22:00 годині.



Меню у ресторані "Атляс"

КЛУБ MALEVICH

Malevich Night Club готує для відвідувачів драйвову вечірку за доступною ціною. Хедлайнер вечора – Micik Gonibez, ведуча Новорічної Ночі – Nastia Chernikina. Вхід в клуб та столик (з меню) – від 1399 гривень з 1 гостя. Вхід в клуб – від 499 гривень з 1 гостя. Розпочнеться вечірка 31 грудня о 22 годині.



Відірвися зі своїми друзями на повну

CAFE 1

Вишукане вино і святкові страви, тиха музика, жодної гіперпрограми – це магія зустрічі Нового року разом з найближчими! Цієї новорічної ночі ви наче помандруєте у Львів початку минулого століття.

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Цього року винотека пропонує 2 опції зустрічі Нового року: всередині приміщення або на закритій утепленій скляній терасі з виглядом на старовинне місто. Вартість святкування Нового Року у винотеці Cafe1 – 750 гривень на 1 особу (при замовленні мінімум на 2 гостей). До вартості входить рибне або м’ясне святкове меню: італійські і французькі закуски, вишукані салати, елегантні делікатесні страви, десерти, Prosecco. Готуйтеся святкувати новорічну ніч до 4 ранку



Зустріч Нового року у винотеці подарує вам чудові враження і спогади