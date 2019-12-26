Де відсвяткувати Новий рік у теплих країнах: добірка незабутніх місць

Набридли олів'є, сніг, мороз та інші атрибути традиційного святкування Нового року? А як щодо того, щоб замість різдвяної ялинки прикрашати пальму? Якщо ви завжди хотіли зустріти Новий рік під шум моря – LifeStyle24 розповість як це зробити.

Провести новорічну відпустку на теплому узбережжі можливо! Ба більше, для цього не завжди потрібно витрачати багато грошей.

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Де зустріти Новий рік 2020 на морі

Єгипет

Це, напевно, один з найбюджетніших варіантів для відпочинку взимку. А якщо пощастить придбати "палаючий" тур, то святкування обійдеться не дорожче, ніж в Європі. Однак краще забронювати готель завчасно чи купити тур. Так ви 100% відсвяткуєте Новий рік на березі Червоного або Середземного морів.



Новий рік 2020 в Єгипті

Обираючи готель, зверніть увагу на його розташування. Хоча взимку погода в Єгипті тішить, але від сильних вітрів можна сховатися лише у бухті.

Найпопулярнішими бухтами в Єгипті є:

Наама-Бей;

Шарм-ель-Майя;

Рас-ум-ель-Сід.



Бухта Рас-ум-ель-Сід в Єгипті

Яку бухту обрати?

Бухта Наама-Бей ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити з дітьми. Також вона славиться своїми чудовими піщаними пляжами та пологим заходом в море.

ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити з дітьми. Також вона славиться своїми чудовими піщаними пляжами та пологим заходом в море. Шарм-ель-Майя – невеличка бухта, яка також є безвітряною, адже з трьох сторін її захищають гори. Біля бухти розташований район Старого міста з його основною пам'яткою: Старим Ринком. Там місцеві торговці продають найрізноманітніші речі. Тож, ви сповна можете відчути увесь арабський колорит.

– невеличка бухта, яка також є безвітряною, адже з трьох сторін її захищають гори. Біля бухти розташований район Старого міста з його основною пам'яткою: Старим Ринком. Там місцеві торговці продають найрізноманітніші речі. Тож, ви сповна можете відчути увесь арабський колорит. Бухта Рас-ум-ель-Сід також є невеличкою, однак відома неймовірно багатим підводним світом.

Кіпр

У грудні та січні температура на Кіпрі дещо прохолодна і рідко підіймається вище 20 градусів тепла. Тож, купатися у Середземному морі може не вдатися. Однак гарна природа та помірні ціни на житло не залишать вас байдужими.

Більше про найкрасивіші місця на Кіпрі – читайте у матеріалі 24 каналу.

До того ж, з України можна легко та дешево дістатися до Кіпру. Перельоти до Ларнаки здійснює угорський лоукостер Wizz Air з Києва (аеропорт "Жуляни") або Львова.



Новий рік 2020 на Кіпрі

Новорічні свята на Кіпрі тривають два тижні. І починається святкування з 23 січня по 6 лютого. Це завжди весело, цікаво і неймовірно душевно. У кіпріотів існує безліч чудових новорічних традицій, які додають їхнім святам родзинку. Наприклад, на Новий рік заведено вбиратися у карнавальні костюми, співати пісні, колядувати, одягати маски, розмальовувати обличчя, танцювати й водити хороводи довкола прикрашеної ялинки.

Також на Кіпрі існує своя традиція – щороку група дайверів спускається на дно Середземного моря та прикрашають там ялинку. Новорічне дерево опускають на глибину 40 метрів. Такі дійство відбувається вже чотири роки поспіль. Ялинка розташована в районі Фамагусти біля берега Ксилофагів.



Новорічна ялинка на дні Середземного моря

Таїланд

А от у Таїланді температура у новорічну ніч може піднятися аж до 31 градуса вище нуля. З 14 квітня 2019 року віза до Таїланду українцям не потрібна! Треба лише купити квитки на літак та забронювати житло. До слова, у Таїланд можна полетіти прямим рейсом, або ж з пересадкою.

Прямий рейс:

МАУ.

З пересадками:

Emirates – через Дубай (ОАЕ).

Etihad – через Абу-Дабі (ОАЕ).

FlyDubai – через Дубай (ОАЕ).

Cathay Pacific – через Гонконг.

Qatar Airways – через Доху (Катар).

China Southern Airlines – через Гуанчжоу (Китай).

Air Astana – через Астану та Алмати.

Turkish Airlines – через Стамбул.



Новий рік 2020 у Таїланді

Про те, як бюджетно відпочити у Таїланді – читайте тут.

У Таїланді масштабно відзначають Новий рік: влаштовують карнавали, запускають салюти та святкують до ранку. Увечері 31 грудня усі йдуть до буддистських храмів, за традицією випускають на волю риб і пташок, а також слухають оповіді монахів про священний закон.



Святкування Нового року у Таїланді

Туреччина

І хоча зимовий відпочинок у Туреччині дещо відрізняється від літнього, туристів там у цей період аж ніяк не менше. Температура у Туреччині сягає +15 градусів тепла, тож покупатися у морі навряд чи вдасться. До слова, Туреччина перейшла на григоріанський календар лише в 1926 році, тому старше покоління і жителі маленьких міст і сіл продовжують відзначати Новий рік у березні. Але сумувати не доведеться, бо більша частина населення святкують Новий рік як і в Європі.



Новий рік у Туреччині

Через Босфор у новорічну ніч курсує корабель, на якому можна замовити святкову вечерю. Цікаво, що у Туреччині є дуже незвична традиція – національна лотерея. Напередодні Нового року дорослі купує лотерейний білет, кількість яких обмежена, а потім вся родина всідається перед телевізором у надії розбагатіти.

Також у Туреччині ви не почуєте боя курантів, бо там ніхто не відраховує останні хвилини перед Новим роком. До того ж, турки не готують так багато страв, як українці. Більшість з них не вживають алкоголь, тому і потреби у закусках немає. А замість традиційного олів'є вони їдять горіхи чи чипси.

Об'єднані Арабські Емірати

Ще одна країна, до якої українці можуть потрапити без віз – Об'єднані Арабські Емірати. У грудні в ОАЕ доволі тепло – +30 градусів. Тому ця країна підійде для святкування тим, хто хоче поніжитися на сонечку та готовий викласти за це чималу суму. Однак це того варте.



Новий рік в ОАЕ

Спеціально до новорічних свят в ОАЕ організовують безліч вечірок: танцювальні, вогняні, льодові та інші розважальні шоу, рок-вечірки, вечірки у французькому чи італійському стилі. Словом, однієї ночі не вистачить, аби все обійти. Ми ж радимо вам у новорічну ніч завітати до Дубай-молу. Там туристи можуть побачити вражаюче шоу фонтанів, а на Бурдж Халіфі – барвистий феєрверк із сотень тисяч залпів.

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Веселих свят!

Фото: Unsplash.com