Де відсвяткувати Новий рік-2020 у Карпатах: 5 зимових курортів

До Нового року залишається трохи більше трьох тижнів. Якраз настав час подумати про те, де і як відсвяткувати прийдешню новорічну ніч. Тим більше, якщо ви "дивитесь" у бік Карпат. Адже із бронюваннями житла й розваг в гірській місцевості варто поспішити.

Сніг на схилах гір, вишикувані вздовж шляху ялинки та сосни, звивисті дороги і лижні траси, дерев’яні будиночки з камінами, гарячі ванни й смачні напої… Мабуть, це один з найкращих сценаріїв зустрічі свят, що наближаються. Тому вашій увазі – п’ятірка найпопулярніших гірськолижних та розважальних курортів для феєричного проведення Нового року-2020 від LifeStyle24.

До теми: Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць

Новий рік в Карпатах

1. "Драгобрат" (Закарпаття)

Найвисокогірніший лижний курорт (1700 метрів над рівнем моря), що розташований неподалік села Ясень (Закарпаття), готовий зустрічати гостей хоч сьогодні. Адже сніг на схилах гір там випав ще кілька днів тому. Якщо опади зберігатимуться і температура опускатиметься нижче нуля, то кататись на лижах та санках на "Драгобраті" можна буде й під час Нового року-2020. Для любителів активного відпочинку гірськолижний комплекс пропонує два десятки лижних трас різного рівня складності. Більшість з них зосереджені поблизу гори Стіг. На їхній початок вас доставлять канатно-крісельні та бугельні витяги (безліміт на день коштує 800 гривень, одноразовий підйом крісельним "Leither" – 80).



"Драгобрат" – найвисокогірніший курорт у Карпатах / Dragobrat. сom

Як доїхати: окрім того, що цей курорт розташований у височині гір, до нього ще й непросто дістатись. Орієнтир – село Ясень (Рахівський район, Закарпатська область). Це орієнтовно 260 кілометрів від Львова і майже 120 кілометрів від Івано-Франківська. Зокрема, від центрального вокзалу останнього міста туди курсують рейсові автобуси. Коли доїдете до селища, звідти можете замовити таксі-позашляховик (120-150 гривень з особи). Поїздка на окремій машині обійдеться вам у 500 гривень. Якщо ж ви попередньо забронювали на "Драгобраті" готель, тоді трансфер до курортного містечка вам нададуть.

Де жити: цей відпочинковий комплекс усіяний мережею готелів та приватних садиб. Вартість ночі в номерах економ-класу стартує від 300 гривень (без харчування) до 700 гривень ("люкс" і дворазове харчування) з особи. У період новорічних свят вам доведеться викласти з гаманця 500-1500 гривень за добове проживання. Здебільшого в таку вартість входить не тільки кімната, кухня й душова, а ще сніданок та вечеря.

Більше інформації – тут: http://www.drago-brat.com/uk/golovna/

2. "Захар Беркут" (Львівщина)

Від селища Славське до цього курорту їхати 6 кілометрів, відстань від Львова складає майже 130 кілометрів, а якщо ви подорожуєте з Києва, то будьте готові подолати близько семисот кілометрів. Однак чого не зробиш заради зимової казки Нового року-2020! На "Захарі Беркуті" один крісельний витяг, три бугельні й мультиліфт для дітей і початківців. Абонемент під час святкових днів коштуватиме тут 700 гривень, разовий підйом без спорядження – 150 гривень. Охочі покататись на лижах та сноубордах можуть не на жарт розгулятись 9 кілометрами трас. До слова, цьогоріч відпочинковий комплекс хоче запровадити пілотний проект – скібус (автобус для лижників), який буде підвозити туристів із готелів Славського й залишати їх біля підйомників.



На "Захарі Беркуті" – 9 тисяч метрів траси для лижників / Zaharberkut.ua

Тим, хто віддає перевагу прогулянкам, варто пройтись поміж затишними дерев’яними будиночками курортного краю, покататись верхи або спробувати порелаксувати в гарячих чанах чи сходити в сауну (вартість в межах курорту "Захар Беркут" – 300 і 250 гривень відповідно). Не забудьте також про кілька місцевих ресторанів, де вам запропонують страви й напої карпатської кухні.



Послуги SPA – одна із релаксних пропозицій гірськолижного комплексу / Zaharberkut.ua



Послуги SPA – одна із релаксних пропозицій гірськолижного комплексу / Zaharberkut.ua

Як доїхати: сюди неважко дістатись залізницею чи власним транспортом. Якщо їдете автівкою, від центру Львова прямуйте до міжнародної траси Київ-Чоп. Між селищами Сколе та Коростів зверніть на селище міського типу Славське, потім проїдьте до "Захара Беркута". Потяги й електрички, які прямують сюди, мають напрямок "Ужгород". Сходити вам потрібно на станції "Славське". Відтак замовляйте таксі або трансфер до туркомплексу.

Де жити: забронювати житло туристи можуть у готелях "Захар Беркут" та "Колиба на високий верх". Ціни тут стартують від 1100 гривень за добу із включеним сніданком. Новорічний заїзд, тривалістю в майже тиждень (бенкетом і шоу-програмою), обійдеться вам у мінімум 16 тисяч гривень за двох. Куди нижчою плата за житло буде для тих, хто захоче проживати у приватних садибах. Починається вона від 400-500 гривень в новорічний період.

Більше інформації – тут: https://zaharberkut.ua/

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3. "Буковель" (Івано-Франківщина)

Днями на офіційному сайті найпопулярнішого гірськолижного курорту України підтвердили старт зимового сезону катання, а разом із ним – відкриття деяких ресторанів, що працюватимуть впродовж святкових днів! Здається, рівень атмосферності й діапазон розваг на Буковелі, особливо у сніговий період, доводити не потрібно. За кількістю та розподілом трас і готельно-ресторанним сервісом цей курорт уже роками на рівні з європейськими. Завдяки вдалому розташуванню (на висоті 920 метрів, неподалік села Поляниця) тут побудували 55 кілометрів лижних спусків різного рівня складності, є також нічні катання, школа для початківців та дітей. Вартість денного абонементу становить поза тисячу гривень, оглядовий підйом коштує 120 гривень, а під час сезону свят (з 2 по 6 січня) – 1455 гривень і 155 гривень відповідно.

Після активного відпочинку гості можуть посмакувати традиційними українськими стравами, скуштувати азійську кухню, насолодитись піцою і пастою, а також спробувати ребра й бургери. В меню закладів, розташованих на території "Буковелю", є ще десерти, напої.



На курорті "Буковель" можна кататись і на санчатах / Bukovel.com

Як доїхати: гірськолижниий курорт "Буковель" розташований за майже 250 кілометрів від Львова та 110 кілометрів від Івано-Франківська. Якщо ви мандруєте туди власним транспортом, тоді їдьте через Яремче й Татарів, а якщо з боку Закарпаття, то звертайте на Мукачево і Рахів. Регулярні маршрути до туристичної зимової мекки курсують із залізничного вокзалу Івано-Франківська. Цього року гірськолижний комплекс подбав і про румунських гостей: 27 грудня з Бухаресту до відпочинкового комплексу летітиме спеціальний авіарейс, ціна квитка в одну сторону – 2500 гривень.

Де жити: як варіант – винайняти номер в одному з понад десятка готелів, що розташовані неподалік підйомників чи витягів. Щоправда, лише за добу перебування там у час новорічних свят вам доведеться заплатити щонайменше 4000-5000 гривень за двох. Тому чи не в півтора-два рази дешевшим варіантом є оренда котеджу або кімнати у селах поблизу. Проте тоді ви будете діставатись до гірськолижних спусків.



Котеджі гірськолижного курорту ввечері / Travel 365

Більше інформації – тут: https://bukovel.com/

4. "Мигово" (Чернівеччина)

Зустрічати Новий Рік-2020 бюджетніше можна на буковинському "Мигово". Цей доволі молодий, проте вже популярний курорт розмістився на схилах гір Стіжок та Кичера. Так, кількістю трас і їхньою довжиною це місце далеко не конкурує з популярним "Буковелем" й навіть славським комплексом "Захар Беркут". Однак тут є три спуски, довжиною у шістсот і понад тисячу метрів, стільки ж бугельних витягів. Цікавою на "Мигово" є система оплати за катання: відвідувач може внести довільну суму на пластикову картку та використовувати її на момент катання чи до кінця сезону. Це так званий принцип "електронного гаманця".

Після катання трасами можете спробувати ще одну розвагу, присутню на "Мигово", – сноутюб (спуск надувними "ватрушками" спеціально підготовленою трасою). Вона підійде як для дітей, так і для дорослих. Вам до вподоби спокійніший відпочинок? Тоді можна спробувати влаштувати самостійну екскурсію поза курортним місцем, пограти в більярд чи сходити у сауну.



Сноутюб – одна із розваг на буковинському "Мигово" / Migovo.com.ua

Як доїхати: якщо ви живете в Чернівцях, то, мабуть, знаєте, що з центрального вокзалу цього міста до "Мигово" щодня курсують рейсові автобуси. Мандруєте сюди з інших міст? Тоді один з найвигідніших способів дістатись буковинського курорту – взяти квиток на поїзд до тих же Чернівців.

Де жити: поблизу "Мигово" (село Мигове, Вижницький район) розташовані з десяток готелів, приватних садиб та хостелів, готових запросити відвідувачів на святкування Нового Року-2020. Ціни в цей період тут стартують від 300 гривень, найдорожчий номер для двох обійдеться у трішки більше, ніж 9 тисяч гривень.

Більше інформації – тут: http://migovo.com.ua/

До речі, тут ви можете дізнатись, скільки вихідних ми матимемо на Новий рік 2020

5. Яремче (Івано-Франківщина)

Цей курортний закуток Гуцульщини ідеальний для тих, хто прагне дістати задоволення від карпатської природи й місцевого колориту. Так, тут немає гірськолижного курорту з різними видами трас, однак запропоновані туристам атракції теж конкурентоспроможні. Чого тільки вартує ринок сувенірів і продовольства, де виставлені натуральні ліжники й вишиті вручну сорочки, домашня бринза, вина та настоянки. А неподалік нього каскадами точеного гірського каміння тече водоспад "Пробій", який бурлить своїми водами і в снігову пору. Після прогулянки містом дбайливі господарі вілли чи котеджу, в якому ви зупинились, запропонують вам попаритись у чані або ж зігріють карпатським чаєм. Тому за порцією релаксу для нових звершень та натхнення вам саме сюди.



Популярне місце Яремчі – сувенірний ринок / Атлант Тур

Як доїхати: найпростіше дістатись сюди з інших областей залізницею або автобусом. Сюди курсують поїзди й електрички зі Львова, Івано-Франківська, а також Києва, Полтави та Харкова. Якщо ж ви подорожуєте власним транспортом, то доїжджайте до Івано-Франківська, відтак звертайте на трасу Івано-Франківськ-Мукачево, яка пролягає через Яремче.

Де жити: Яремче також може похвалитись десятками готелів і приватних садиб. Номери та кімнати в них ви можете забронювати як у центрі міста, так і в ближніх селах (Ворохта, Микуличин, Татарів, Яблуниця, Ясіня). Ціна проживання стартує від 800 гривень за добу для двох, найдорожчий номер обійдеться парі в трохи більше, ніж 7 тисяч гривень.

Більше інформації – тут: http://www.yaremcha.com.ua/index1.html