Новий рік-2020 за кордоном: де зустріти у Європі

До Нового року залишилось обмаль часу. Для тих, хто ще не вирішив, де святкуватиме грандіозне свято, пропонуємо "застрибнути у останній вагон" та відправитися у подорож за кордон. Про найцікавіші напрямки для новорічної мандрівки – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Польща

Варшава. Польська столиця завжди гостинно приймає мандрівників, тож відвідати її під час свят – чудова ідея. Старовинна архітектура Варшави чудово гармоніює з сучасними хмарочосами та бізнес-центрами. Затишна різдвяна атмосфера святкового міста заворожує.

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Бій курантів у Варшаві просто неба зустрічають у кількох локаціях: місцеві мешканці та туристи збираються на Замковій площі, площі перед Палацом культури та науки або ж площі Конституції.



Новий рік у Варшаві

Гданськ. У цьому північному місті ви поринете світ готики на березі Балтійського моря, колоритних закладів та казкової атмосфери. Святкуватимуть там під акомпанемент відомих музичних хітів та без жодних салютів. У кількох центральних локаціях відбудуться святкові концерти, ввечері між ними курсуватиме спеціальний автобус.



Новий рік у Гданську

Закопане. Зустріти Новий рік у горах – прекрасний варіант для любителів активного відпочинку. Гірський трамвай підіймає туристів на одну з місцевих вершин, з якої відкривається чудовий краєвид. Катання на сноуборді та лижах можна поєднати з поїздкою до Кракова – затишного міста, яке називають культурною столицею Польщі.



Новий рік у горах

Цікаво!

• 31 грудня у Польщі святкують день святого Сильвестра – проповідника, який, за легендою, подолав старозавітне морське чудовисько та врятував світ від катастрофи.

• Святкуючи Новий рік у Польщі, неодмінно варто спробувати гжанець – традиційний зимовий пивний напій, що є своєрідним аналогом глінтвейну,

Угорщина

Будапешт. Ще один варіант для святкування Нового року – відома своїми термальними джерелами столиця Угорщини. Це місто є найближчою до західного кордону європейською столицею.

У різдвяний та новорічний період містом курсують два святкові трамваї. Головні новорічні локації міста – старовинна площа Верешмарті та площа перед собором святого Іштвана. З набережних Дунаю відкривається панорамний вид на Будапешт, який у новорічну ніч довершується феєрверками.



Новий рік в Угорщині

Цікаво!

• У період свят на площі Vörösmarty діє найстаріший у Будапешті ярмарок. Саме туди в новорічну ніч прийнято йти пити шампанське.

Австрія

Відень. Хоч раз у житті варто зустріти новорічну ніч варто в австрійській столиці, яка, до того ж, вважається ще й музичною столицею світу. Якщо хочете зустріти бій курантів просто неба – варто іти до міської Ратуші або на площу Штефансплац. Звідти опівночі найкраще чути знамениті дзвони Пуммерін.



Новий рік в Австрії

Тим, хто хоче відсвяткувати по-королівськи, потрібно придбати квитки на новорічний бал в імператорському палаці Хофбург. Саме так раніше зустрічали Новий рік австрійські монархи, тепер цієї традиції дотримуються президенти та інші впливові особи.

У палаці діє дрес-код, без якого можуть не впустити до зали: вечірня сукня чи бальний костюм. Хоч таке задоволення не з дешевих (вхідний квиток обійдеться від 70 до 660 євро), але точно подарує незабутні спогади.



Новий рік на віденському балу

Зустріти Новий рік можна у вагоні "Імператорського експреса", який зупиняється на мосту через Дунай опівночі, аби пасажири могли помилуватися видом на австрійську столицю та розкішними феєрверками.

Цікаво!

• Відкоркувати шампанське саме тоді, коли вперше вдарять дзвони Пуммерін, вважається хорошим знаком, який принесе удачу на весь наступний рік.

• Особливою популярністю користується "Новорічна стежка" у Старому місті. Вздовж неї розташовані численні заклади, де пропонують скуштувати гарячий пунш та традиційні страви.

Чехія

Прага. Найбільше людей збираються на Староміській площі – головній площі міста. А після того, як годинник проб'є опівніч, можна вирушити на прогулянку до Карлового мосту. Грандіозне дійство у новорічну ніч влаштовує знаменита Празька опера.

Оригінальним варіантом святкування буде подорож на теплоході по річці Влтава. Спеціальна новорічна програма, яка триває кілька годин, включає святкову вечерю, розважальне шоу та вечірку.



Новий рік у Празі

Цікаво!

• 2020 рік стане першим, який мешканці чеської столиці зустрічатимуть без традиційного феєрверка. Його замінить відеомапінг на фасаді Національного музею.

Німеччина

Берлін. Щороку 31 грудня біля Бранденбурзьких воріт у столиці Німеччини влаштовують грандіозний концерт. А у фортеці Шпандау організовують лицарський турнір та інші активності на середньовічну тематику.



Новий рік у Берліні

До слова, місцевий різдвяний ярмарок вважають одним із найгарніших та найцікавіших у Німеччині.

Цікаво!

• Легально піротехніку в німецькій столиці можна придбати лише кілька днів на рік.

Франція

Париж. Ну і наостанок – романтична французька столиця. Чого лиш варте світлове шоу біля Тріумфальної арки або казковий вигляд на новорічну Ейфелеву вежу.



Новий рік у Парижі

Зустріти опівніч серед кількатисячного натовпу у центрі міста й опісля піднятися на пагорб Монмартр й подивитись на одне з найромантичніших міст світу – ідеальний план для початку року.

Цікаво!

• У Франції головним символом новорічних свят є ясла немовляти Ісуса. Ялинка натомість не є надто популярною, хоча у Парижі кожного року організовують виставку ялинок від кутюр.

Щасливих свят!

Фото: з відкритих джерел