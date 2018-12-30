Новий рік пережили: Леся Нікітюк похизувалася стрункими ногами
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк прославилася своїм почуттям гумору. Так, ще однією публікацією вона кумедно потішила шанувальників у мережі.
Нове фото Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку Нікітюк розляглася на дивані у джинсовій спідниці, білій футболці та білих босоніжках.
"Новий рік пережили, чекаємо на Різдво", – написала зірка українських телеекранів у підписі.
Протягом перших годин публікація назбирала понад 50 тисяч вподобань та безліч коментарів.
"Лесю, ти така красива", "Лесюню, тримайся", "Де ти так втомилася", – пишуть користувачі у мережі.
Джерело: 24 канал
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