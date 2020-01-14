Новий секс-скандал: французького режисера Крістофа Руджа заарештували за домагання

31-річна французька акторка Адель Енель висунула звинувачення проти Крістофа Руджа у сексуальних домаганнях. Скандального режисера затримали правоохоронці.

Заяву про домагання акторка зробила восени 2019 року. Зірка стверджує, що Крістоф Руджа домагався її, коли дівчині було всього лишень 12 років. Сталося це під час промотуру фільму "Дияволи" у 2002 році. Поліція заявила, що Руджа заарештували у зв’язку із розслідуванням "сексуальної агресії щодо неповнолітніх". Про арешт режисера повідомляє видання BBC.

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Адель Енель / Фото з відкритих джерел

Адель Енель переконує: Крістоф Руджа домагався її під час подорожі у рамках підтримки фільму. За словами дівчини, режисер запросив її до себе додому, спробував поцілувати та розповів про свою любов. У 15 років Адель Енель намагалася розірвати зв’язок із режисером. Для цього вона навіть просила допомоги у людей з його оточення, проте, за словами акторки, вони проявили лише співчуття.

Після перегляду документального фільму "Залишаючи Неверленд", в якому йдеться про стосунки Майкла Джексона з дітьми, Енель вирішила зізнатися у всьому поліції.

Фільм змінив думку і допоміг мені зрозуміти, що я занадто довго чіплялася за версію Крістофа Руджа, що все це була історія кохання,

– заявила Адель.

Наразі 55-річний Крістоф Руджа публічно спростовував звинувачення в сексуальному домаганні, проте визнав, що допустив помилку у своїй поведінці з Енель.

Що відомо про акторку Адель Енель?Адель Енель — французька акторка театру та кіно. Двічі лауреат премії "Сезар" та низки інших кінонагород. У кіно дебютувала у 2002 році, зігравши роль Хлої у фільмі "Дияволи" режисера Крістофа Руджа. Повернулася в кіно після 5-річної перерви та знялася у фільмі "Водяні лілії". Саме за роботу у цій стрічці вона вперше була номінована на премію "Сезар" як найперспективніша молода акторка. Другу номінацію на цю премію отримала за роль у фільмі "Будинок терпимості".