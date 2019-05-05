Новий тренд – газетний принт: "ангели" Victoria's Secret здивували своїми виходами

Знамениті моделі та "ангели" Victoria's Secret демонструють свої вподобання, вносячи корективи в тренди сезонів весна/літо 2019. Так, днями Ельза Госк і Белла Хадід засвітили штани з неординарним принтом, чим здійняли тривогу в шанувальників. Невже нам всім треба шукати штани з газетним візерунком?

Здавалося б, тренди 2019 року вже нічим не зможуть здивувати. У гардеробі кожної модниці з'явилися леопардові кофти, взуття зі зміїної шкіри та сумки зі зебровим чи коров'ячим принтами. Проте, як демонструють "ангели" білизняного бренду, для сезонів весна/літо обов’язково треба знайти щось легше, оригінальне і незвичне. Так, Ельза Госк і Белла Хадід вже придбали обновки, якими здивували фанатів.

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Кожна з моделей з'явилися на різних заходах в один і той самий день і в дуже подібних образах. Ельза Госк опублікувала знімок у образі стилю casual, а саме – спортивна кофта-oversize, трендова сумка зі зміїним принтом і босоніжки на підборах. Розбавити свій "лук" модель вирішила незвичайними штанами з газетним принтом.



Ельза Госк обирає газетний принт / Instagram / @hoskelsa

Белла Хадід зробила такий же хід конем! Проте замість "худі" вона обрала білу вкорочену майку, а замість босоніжок – солдатські чоботи. Однак на її ногах красувалися подібні штани з газетним шрифтом. Здається, ми одні з перших дізналися про новий тренд, який вже скоро з'явиться у модних глянцях.



Белла Хадід продемонструвала стильний вихід / Getty Images