Новий тренд зачісок: Кайлі Дженнер зачарувала стильним образом – фото

Американська модель, яку визнали наймолодшою мільярдеркою у світі, Кайлі Дженнер вкотре продемонструвала стильний образ, який згодом намагатимуться повторити мільйони шанувальників дівчини.

На фестивалі Coachella у Каліфорнії Дженнер помітили на виступі репера Каньє Веста, який представив нову композицію Water у форматі великодньої служби. Нові знімки Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу молода матуся та наймолодша мільярдерка одягнула довгу сукню молочного кольору, яка підкреслила пишну фігуру зірки. Найцікавішим акцентом в образі Кайлі стала її довга коса з вплетеними прикрасами – перламутрові диски та хрести.

"Благословенна Пасха", – підписала знімок Дженнер.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Дивіться відео: як виглядає коса Кайлі Дженнер

Крім того, Кайлі зворушила армію шанувальників ніжними знімками зі своїм коханим репером Тревісом Скоттом, з яким вона виховує однорічну дочку Стормі.



Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner