Новий тренд зачісок: Кайлі Дженнер зачарувала стильним образом – фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Американська модель, яку визнали наймолодшою мільярдеркою у світі, Кайлі Дженнер вкотре продемонструвала стильний образ, який згодом намагатимуться повторити мільйони шанувальників дівчини.

На фестивалі Coachella у Каліфорнії Дженнер помітили на виступі репера Каньє Веста, який представив нову композицію Water у форматі великодньої служби. Нові знімки Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу молода матуся та наймолодша мільярдерка одягнула довгу сукню молочного кольору, яка підкреслила пишну фігуру зірки. Найцікавішим акцентом в образі Кайлі стала її довга коса з вплетеними прикрасами – перламутрові диски та хрести.

"Благословенна Пасха", – підписала знімок Дженнер.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Дивіться відео: як виглядає коса Кайлі Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Крім того, Кайлі зворушила армію шанувальників ніжними знімками зі своїм коханим репером Тревісом Скоттом, з яким вона виховує однорічну дочку Стормі.

Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер
Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер
Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Краса
Джерело: LifeStyle 24
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