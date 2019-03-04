Новий трейлер до фільму "Геллбой: Повстання кривавої королеви" підтриває мережу: відео

Трейлер до третьої частини фільму про Геллбоя з'явився в мережі нещодавно, а вже встиг підкорити серця шанувальників історії про відважного і доброго монстра. Фільм "Геллбой: Повстання кривавої королеви" вийде на екрани вже в квітні 2019 року.

Перший офіційний трейлер до фільму "Геллбой: Повстання кривавої королеви" побачив світ в грудні 2018 року. Кінокомпанія LionsgateMovies опублікувала новий тизер на своєму YouTube-каналі, а також відкрила дату української прем'єри. Кінокартина з'явиться на великому екрані 11 квітня 2019 року.

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Головного героя Геллбоя зіграв Девід Гарбур, а Криваву Королеву, з якою він боротиметься, Міла Йовович.

В центрі сюжету постає монстр Геллбой, який вирушає до Великобританії, аби вступити в боротьбу з могутньою Кривавою Королевою. Якщо він програє їй битву, то життю людства загрожуватиме страшна небезпека. Кривава Королева має намір знищити все живе на землі. Геллбой повинен прикласти максимум зусиль, аби вберегти планету від спустошення.

Дивитися трейлер до фільму "Геллбой: Повстання кривавої королеви": відео