Новонароджена донька Енріке Іглесіаса підкорила мережу: нове фото дівчинки
Популярний співак Енріке Іглесіас та його дружина Анна Курнікова більше не приховують від громадськості свою чарівну донечку Мері. 2-місячна дівчинка вже стала зіркою інстаграму, а кожен кадр з нею зачаровує мільйонів людей у всьому світі.
Не встигли приголомшені прихильники зіркової пари засипати компліментами ролик Енріке Іглесіаса з дитиною, як Анна Курнікова опублікувала нове фото. Знімок колишня тенісистка зробила на кухні їхнього маєтку у Флориді, США.
Дивіться також: В мережі опублікували свідоцтво про народження сина Меган Маркл, де написано її справжнє ім'я
Перед камерою зіркова матуся позувала із 2-місячною Мері на руках. Дівчинка з цікавістю розглядала все, що замилувало мережу.
Про народження третьої дитини Енріке та Анни стало відомо наприкінці лютого 2020 року. Подружжя не поширювало жодної інформації про поповнення у їхній сім'ї, а секрет журналістам видав брат співака Хуліо.
Та вже у березні пара підтвердила чутки про народження доньки. Енріке Іглесіас та Анна Курнікова опублікували фото з пологового будинку. "Моє сонячне світло", – ніжно підписали зіркові батьки.
На період карантину пара самоізолювалась зі своїми дітьми. Однак часу Енріке та Анна не гають: вони залюбки проводять будні з 2-річними двійнятами Люсі і Ніколасом та новонародженою Мері, що активно демонструють у мережі.
Читайте також
-
У шкіряних штанах і мереживному топі: Олена Шоптенко вразила образом на карантинісьогодні , 13:16
-
Найкращі фільми з Джекі Чаном, які прославили його на весь світсьогодні , 09:30
-
Маша Єфросиніна розповіла, з якого напою починає кожен ранок та очищає організмсьогодні , 11:43
-
В мінішортах та з рожевою бананкою: карантинна прогулянка Різ Візерспунсьогодні , 09:47
-
Секрети Емілії Кларк та Ліни Хіді: як підхід до здоров'я змінив життя акторок "Гри престолів"сьогодні , 10:12
-
Досі не можу повірити, що його немає, – співачка Sonya Kay прокоментувала втрату батькасьогодні , 11:59