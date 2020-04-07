Новонароджена донька Енріке Іглесіаса підкорила мережу: нове фото дівчинки

Популярний співак Енріке Іглесіас та його дружина Анна Курнікова більше не приховують від громадськості свою чарівну донечку Мері. 2-місячна дівчинка вже стала зіркою інстаграму, а кожен кадр з нею зачаровує мільйонів людей у всьому світі.

Не встигли приголомшені прихильники зіркової пари засипати компліментами ролик Енріке Іглесіаса з дитиною, як Анна Курнікова опублікувала нове фото. Знімок колишня тенісистка зробила на кухні їхнього маєтку у Флориді, США.

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Перед камерою зіркова матуся позувала із 2-місячною Мері на руках. Дівчинка з цікавістю розглядала все, що замилувало мережу.

Про народження третьої дитини Енріке та Анни стало відомо наприкінці лютого 2020 року. Подружжя не поширювало жодної інформації про поповнення у їхній сім'ї, а секрет журналістам видав брат співака Хуліо.

Та вже у березні пара підтвердила чутки про народження доньки. Енріке Іглесіас та Анна Курнікова опублікували фото з пологового будинку. "Моє сонячне світло", – ніжно підписали зіркові батьки.

На період карантину пара самоізолювалась зі своїми дітьми. Однак часу Енріке та Анна не гають: вони залюбки проводять будні з 2-річними двійнятами Люсі і Ніколасом та новонародженою Мері, що активно демонструють у мережі.